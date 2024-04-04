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Yine Taksici Dehşeti: Yayaya Yumruk Attı, Burnunu Kırdı

Yine Taksici Dehşeti: Yayaya Yumruk Attı, Burnunu Kırdı

Kavga Taksi Taksici
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 10:26

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaya ile taksici arasında çıkan kavga büyüdü. Taksi şoförü, çıkan tartışmada yayaya yumruk attı ve burnunu kırdı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı.

O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu. Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk attı.

O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu. Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk attı.

Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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