Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Emir Ersoy ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, bu kez hamileliği hakkında yapılan bir yorumla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun iki fotoğrafını yan yana paylaşarak hem görünümünü hem de anne olma kararını hedef aldı. Paylaşımdaki sözler sosyal medyada tepki çekti.