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Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 16:55
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Emir Ersoy ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, bu kez hamileliği hakkında yapılan bir yorumla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun iki fotoğrafını yan yana paylaşarak hem görünümünü hem de anne olma kararını hedef aldı. Paylaşımdaki sözler sosyal medyada tepki çekti.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy ilk bebeklerini bekliyor.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy ilk bebeklerini bekliyor.

Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile evlendi. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, geçtiğimiz günlerde Galataport'ta görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Bahadır, hamileliğinin iyi ilerlediğini söyledi. Oyuncu, daha önce de eşiyle birlikte bebekleri için hazırlıklara başladıklarını anlatmıştı.

Hamilelikteki görünümünü ve yaşını hedef alan paylaşım tepki çekti.

Hamilelikteki görünümünü ve yaşını hedef alan paylaşım tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Bahadır'ın iki fotoğrafını yan yana koyarak “Hani hamilelik güzelleştirirdi” sözleriyle oyuncunun görünümünü hedef aldı. Paylaşımın devamında ise Bahadır'ın yaşı üzerinden anne olma kararını sorguladı. 

Tepki çeken paylaşımda, iki farklı anda çekilen fotoğraflar üzerinden Bahadır'ın hamilelikteki görünümü yargılandı. Ardından konu, çocuğu 18 yaşına geldiğinde oyuncunun kaç yaşında olacağına kadar taşındı. Böylece Bahadır'ın bebek hazırlıklarıyla gündeme gelen fotoğrafları, bu kez hamilelikte kadınların görünümü ve anne olma yaşı hakkında yapılan yorumlarla konuşuldu.

Tepki çeken paylaşımı şöyle bırakalım:

Tepki çeken paylaşımı şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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