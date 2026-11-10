Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Emir Ersoy ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gökçe Bahadır, bu kez hamileliği hakkında yapılan bir yorumla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun iki fotoğrafını yan yana paylaşarak hem görünümünü hem de anne olma kararını hedef aldı. Paylaşımdaki sözler sosyal medyada tepki çekti.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy ilk bebeklerini bekliyor.
Hamilelikteki görünümünü ve yaşını hedef alan paylaşım tepki çekti.
Tepki çeken paylaşımı şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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