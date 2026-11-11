Audi A8’in Üretimi 32 Yıl Sonra Sona Erdi: Son Araç Neckarsulm Bandından Çıktı, Amiral Gemisi Artık Q9
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Audi'nin 1994'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı amiral gemisi sedanı A8'in üretimi, 32 yıllık serüvenin ardından sona erdi. Dört nesil boyunca Neckarsulm fabrikasında üretilen modelin son aracı Ekim ayı ortasında banttan indi. Markanın en büyük ve en iddialı modeli ise artık SUV gövdeli Q9.
Kaynak: NTV
A8'in son aracı Ekim ortasında bantta durdu, sipariş defteri ise çok önce kapanmıştı.
Satışlar da zayıflamıştı: A8, 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 geriledi.
Q9 ise 5,31 metre boyuyla Audi'nin şimdiye kadarki en büyük modeli oldu.
Q9'un kabininde beş bölgeli klima, elektrikli kapılar ve Audi'nin en büyük panoramik cam tavanı bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın