Audi A8’in Üretimi 32 Yıl Sonra Sona Erdi: Son Araç Neckarsulm Bandından Çıktı, Amiral Gemisi Artık Q9

Almanya'da müşteriye özel A8 siparişleri 18 Şubat 2026'da kapatılmıştı. Audi'nin bu kararı doğruladığı, ancak olası halef hakkında 'ileride' ayrıntı paylaşacağı belirtildi. Son araç ise Ekim ayı ortasında Neckarsulm'daki montaj hattından çıktı. Fabrika, modelin 1994'teki tanıtımından bu yana her nesli üreten tesis olarak kayıtlara geçti.

Boşalan kapasite boşa gitmeyecek: Neckarsulm'daki hat artık A5 Sedan ve A5 Avant için kullanılacak. Bugünkü D5 nesli ise 2017'de tanıtılmış, 2021'de kapsamlı bir makyaj geçirmişti.