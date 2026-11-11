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Audi A8’in Üretimi 32 Yıl Sonra Sona Erdi: Son Araç Neckarsulm Bandından Çıktı, Amiral Gemisi Artık Q9

Audi A8’in Üretimi 32 Yıl Sonra Sona Erdi: Son Araç Neckarsulm Bandından Çıktı, Amiral Gemisi Artık Q9

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 08:20
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Audi'nin 1994'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı amiral gemisi sedanı A8'in üretimi, 32 yıllık serüvenin ardından sona erdi. Dört nesil boyunca Neckarsulm fabrikasında üretilen modelin son aracı Ekim ayı ortasında banttan indi. Markanın en büyük ve en iddialı modeli ise artık SUV gövdeli Q9.

Kaynak: NTV

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A8'in son aracı Ekim ortasında bantta durdu, sipariş defteri ise çok önce kapanmıştı.

A8'in son aracı Ekim ortasında bantta durdu, sipariş defteri ise çok önce kapanmıştı.

Almanya'da müşteriye özel A8 siparişleri 18 Şubat 2026'da kapatılmıştı. Audi'nin bu kararı doğruladığı, ancak olası halef hakkında 'ileride' ayrıntı paylaşacağı belirtildi. Son araç ise Ekim ayı ortasında Neckarsulm'daki montaj hattından çıktı. Fabrika, modelin 1994'teki tanıtımından bu yana her nesli üreten tesis olarak kayıtlara geçti.

Boşalan kapasite boşa gitmeyecek: Neckarsulm'daki hat artık A5 Sedan ve A5 Avant için kullanılacak. Bugünkü D5 nesli ise 2017'de tanıtılmış, 2021'de kapsamlı bir makyaj geçirmişti.

Satışlar da zayıflamıştı: A8, 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 geriledi.

Satışlar da zayıflamıştı: A8, 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 geriledi.

Veda öncesi tablo A8 için parlak değildi. Model, 2025 satışlarında yaklaşık yüzde 14'lük düşüş yaşadı. ABD'de ise sedan 2027 model yılı için 95 bin 100 dolardan satışta kalıyor. Giriş motoru 335 beygirlik 3.0 litrelik turbo V6, quattro ile 0'dan 97 km/s hıza 5,6 saniyede çıkıyor.

Performans tarafında S8 öne çıkıyordu: 563 beygir ve 800 Nm tork üreten V8, aynı sprinti 3,8 saniyede tamamlıyor.

Yeni nesil için kesin bir karar yok. Basındaki haberlere göre Audi, halefi Porsche Panamera ile ortak bir mimariye oturtup Leipzig'de üretmeyi değerlendiriyor. Alman Manager Magazin ise Çin pazarına özel, Huawei teknolojili bir lüks sedan ihtimalinden söz ediyor. Yeni modelin 2020'lerin sonuna doğru tanıtılması hedefleniyor.

Q9 ise 5,31 metre boyuyla Audi'nin şimdiye kadarki en büyük modeli oldu.

Q9 ise 5,31 metre boyuyla Audi'nin şimdiye kadarki en büyük modeli oldu.

Temmuz ayında tanıtılan Q9, A8'in boşalttığı üst basamağı SUV gövdesiyle dolduruyor. Aks mesafesi 3,14 metre olan model, standart olarak 7 koltuklu geliyor. İkinci sırada iki bağımsız elektrikli koltuğun yer aldığı 6 kişilik düzen ise opsiyonel.

Audi, Q9'un geliştirilmesinde özellikle ABD'li müşterilerin beklentilerini göz önünde bulundurdu. İlk teslimatların Kasım 2026'da başlaması planlanıyor.

Q9'un kabininde beş bölgeli klima, elektrikli kapılar ve Audi'nin en büyük panoramik cam tavanı bulunuyor.

Q9'un kabininde beş bölgeli klima, elektrikli kapılar ve Audi'nin en büyük panoramik cam tavanı bulunuyor.

Donanım listesi, Q9'un sadece boyutuyla değil kabin konforuyla da amiral gemisi rolüne talip olduğunu gösteriyor. Beş bölgeli klima ve elektrikli kapıların yanında, Audi'nin bugüne kadar kullandığı en büyük panoramik cam tavan da donanım listesinde yer alıyor.

A8'in 32 yıllık mirasını devralacak bu SUV'un ilk teslimatları bu ay başlıyor. Sedan tutkunları için ise tek umut, Audi'nin henüz tarihi verilmemiş yeni nesil A8 planı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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