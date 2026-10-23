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Bir Dönem Kapanıyor: Dev Otomobil Markası Benzinli Araçlara Veda Ediyor

Bir Dönem Kapanıyor: Dev Otomobil Markası Benzinli Araçlara Veda Ediyor

Toyota otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 16:00
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Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarındaki stratejisini kökten değiştiriyor. Marka, benzinli ve hibrit modellerinin satışını 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak sonlandıracak. 2028'den itibaren Avrupa'daki bayilerde yalnızca tamamen elektrikli Subaru modelleri yer alacak.

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Japon otomobil markası benzinli araçlarına devam ediyor.

Japon otomobil markası benzinli araçlarına devam ediyor.

Japon otomobil devi Subaru benzinli araçlarına veda ediyor. Açıklanan takvime göre dönüşümün ilk adımı, markanın en tanınan modellerinden Outback'le atılacak. Uzun yıllardır arazi kabiliyeti ve geniş bagajıyla öne çıkan Outback'in Avrupa satışları 2026'nın sonunda duracak. Ardından sıra Impreza, Crosstrek ve Forester'a gelecek; bu üç model de 2027 yılına kadar Avrupa pazarından tamamen çekilmiş olacak.

Söz konusu üç modelde Avrupa'da 2.0 litrelik, hafif hibrit destekli 'e-Boxer' motor kullanılıyor. Yani karar yalnızca klasik benzinli versiyonları değil, markanın hibrit seçeneklerini de kapsıyor. Subaru'nun Avrupa'daki yıllık satışı yaklaşık 23 bin adet seviyesinde, markanın kıta genelindeki pazar payı ise yüzde 0,2 civarında bulunuyor.

Avrupa basınına yansıyan bilgilere göre Subaru, bu kararın arkasında AB'nin karbondioksit salımı sınırlarını ve yeni araçlarda zorunlu hale getirilen sürüş destek sistemlerini gösteriyor. Mevcut modelleri bu kurallara uyarlamanın maliyetinin, markanın küçük pazar payı düşünüldüğünde ekonomik olarak karşılanamayacağı ifade ediliyor.

2028'den itibaren Avrupa'da 3 elektrikli Subaru satılacak: Hepsi Toyota ortaklığından doğdu.

2028'den itibaren Avrupa'da 3 elektrikli Subaru satılacak: Hepsi Toyota ortaklığından doğdu.

Subaru, 2028 yılından itibaren Avrupa Birliği pazarında Toyota ile ortak geliştirilen elektrikli platformlara dayanan üç modelle yoluna devam edecek. Bu modeller Solterra, E-Outback ve Uncharted olacak. E-Outback, ABD pazarında Trailseeker adıyla satılıyor.

Solterra, Toyota bZ4X ile aynı altyapıyı paylaşırken E-Outback'in bZ4X Touring, Uncharted'ın ise C-HR+ ile kardeş model olduğu biliniyor. Böylece Subaru, tek başına üstlenmesi zor olan elektrikli araç geliştirme yükünü uzun süredir ortağı olan Toyota ile bölüşmüş oluyor.

Karar yalnızca Avrupa'yı kapsıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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