Bir Dönem Kapanıyor: Dev Otomobil Markası Benzinli Araçlara Veda Ediyor

Japon otomobil devi Subaru benzinli araçlarına veda ediyor. Açıklanan takvime göre dönüşümün ilk adımı, markanın en tanınan modellerinden Outback'le atılacak. Uzun yıllardır arazi kabiliyeti ve geniş bagajıyla öne çıkan Outback'in Avrupa satışları 2026'nın sonunda duracak. Ardından sıra Impreza, Crosstrek ve Forester'a gelecek; bu üç model de 2027 yılına kadar Avrupa pazarından tamamen çekilmiş olacak.

Söz konusu üç modelde Avrupa'da 2.0 litrelik, hafif hibrit destekli 'e-Boxer' motor kullanılıyor. Yani karar yalnızca klasik benzinli versiyonları değil, markanın hibrit seçeneklerini de kapsıyor. Subaru'nun Avrupa'daki yıllık satışı yaklaşık 23 bin adet seviyesinde, markanın kıta genelindeki pazar payı ise yüzde 0,2 civarında bulunuyor.

Avrupa basınına yansıyan bilgilere göre Subaru, bu kararın arkasında AB'nin karbondioksit salımı sınırlarını ve yeni araçlarda zorunlu hale getirilen sürüş destek sistemlerini gösteriyor. Mevcut modelleri bu kurallara uyarlamanın maliyetinin, markanın küçük pazar payı düşünüldüğünde ekonomik olarak karşılanamayacağı ifade ediliyor.