Bir Dönem Kapanıyor: Dev Otomobil Markası Benzinli Araçlara Veda Ediyor
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Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarındaki stratejisini kökten değiştiriyor. Marka, benzinli ve hibrit modellerinin satışını 2027 yılı sonuna kadar kademeli olarak sonlandıracak. 2028'den itibaren Avrupa'daki bayilerde yalnızca tamamen elektrikli Subaru modelleri yer alacak.
Japon otomobil markası benzinli araçlarına devam ediyor.
2028'den itibaren Avrupa'da 3 elektrikli Subaru satılacak: Hepsi Toyota ortaklığından doğdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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