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Savunma Sanayiinde Yabancı Elektrikli Araçlara Yasak: "Yapay Zeka Otomobilleri Füze Olarak Kullanıyor"

Savunma Sanayiinde Yabancı Elektrikli Araçlara Yasak: "Yapay Zeka Otomobilleri Füze Olarak Kullanıyor"

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
11.10.2026 - 11:48
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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapay zekanın savaş simülasyonlarında arabaları “yerde yürüyen güdümlü füze” gibi kullandığını söyleyen Akşit, “Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu.” dedi. Akşit, bu nedenle ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI’nin yabancı elektrikli arabaları artık kampüslerine almadığını açıkladı.

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Pamukkale Üniversitesi’nin Serinhisar ilçesindeki İslami Bilimler Enstitüsü’nde düzenlenen “Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Akşit, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabildiği gibi kötü amaçlar için de kullanılabileceğini söyledi.

Pamukkale Üniversitesi’nin Serinhisar ilçesindeki İslami Bilimler Enstitüsü’nde düzenlenen “Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Akşit, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabildiği gibi kötü amaçlar için de kullanılabileceğini söyledi.

Akşit, yapay zekadan akıllı cihazlara ve elektrikli araçlara kadar pek çok alandaki risklere dikkat çekti.

Yapay zekanın öğrenen algoritmalar sayesinde geliştiğini belirten Akşit, bu sistemlerin yanlış ya da uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğini söyledi. Akşit, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda gerçekte olmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın ikna kabiliyetinin de önemli bir risk olduğunu savunan Akşit, kişisel veriler analiz edilerek insanların ilgi alanlarının, beklentilerinin ve hassasiyetlerinin tespit edilebildiğini anlattı. Akşit’e göre bu bilgiler, başta seçimler olmak üzere farklı alanlarda insanları yönlendirmek için kullanılabiliyor. Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına ve çevrim içi hizmetlere verdikleri bilgiler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Akşit, internete bağlı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin de güvenlik riski taşıyabildiğini belirterek bu konuda örnekler paylaştı.

Akşit, internete bağlı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin de güvenlik riski taşıyabildiğini belirterek bu konuda örnekler paylaştı.

Dijital sistemlerde güvenliğin yalnızca güçlü şifrelerle sağlanamayacağını söyleyen Akşit, internete bağlı sistemlerin siber saldırılara açık olabileceğine dikkat çekti.

Savunma sanayisinde bilgi güvenliğinin önemine de değinen Akşit, TEI’de kritik bilgileri korumak için internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını anlattı.

Otonom ve elektrikli araçlardaki kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akşit, şöyle konuştu:

Otonom ve elektrikli araçlardaki kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akşit, şöyle konuştu:
cdnuploads.aa.com.tr

“Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli.

Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki.”

Konuşmasının kişisel değerlendirmelerini içerdiğini belirten Akşit, dijital teknolojilerin sunduğu imkânlardan yararlanırken ortaya çıkabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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