Savunma Sanayiinde Yabancı Elektrikli Araçlara Yasak: "Yapay Zeka Otomobilleri Füze Olarak Kullanıyor"

Akşit, yapay zekadan akıllı cihazlara ve elektrikli araçlara kadar pek çok alandaki risklere dikkat çekti.

Yapay zekanın öğrenen algoritmalar sayesinde geliştiğini belirten Akşit, bu sistemlerin yanlış ya da uydurma bilgileri gerçekmiş gibi sunabildiğini söyledi. Akşit, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda gerçekte olmayan veriler ve kaynaklar üretebildiğini, bu nedenle elde edilen bilgilerin mutlaka doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın ikna kabiliyetinin de önemli bir risk olduğunu savunan Akşit, kişisel veriler analiz edilerek insanların ilgi alanlarının, beklentilerinin ve hassasiyetlerinin tespit edilebildiğini anlattı. Akşit’e göre bu bilgiler, başta seçimler olmak üzere farklı alanlarda insanları yönlendirmek için kullanılabiliyor. Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına ve çevrim içi hizmetlere verdikleri bilgiler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.