Savunma Sanayiinde Yabancı Elektrikli Araçlara Yasak: "Yapay Zeka Otomobilleri Füze Olarak Kullanıyor"
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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapay zekanın savaş simülasyonlarında arabaları “yerde yürüyen güdümlü füze” gibi kullandığını söyleyen Akşit, “Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu.” dedi. Akşit, bu nedenle ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI’nin yabancı elektrikli arabaları artık kampüslerine almadığını açıkladı.
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Pamukkale Üniversitesi’nin Serinhisar ilçesindeki İslami Bilimler Enstitüsü’nde düzenlenen “Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Akşit, teknolojinin insanlığın yararına kullanılabildiği gibi kötü amaçlar için de kullanılabileceğini söyledi.
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Akşit, internete bağlı cihazların ve akıllı ev sistemlerinin de güvenlik riski taşıyabildiğini belirterek bu konuda örnekler paylaştı.
Otonom ve elektrikli araçlardaki kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akşit, şöyle konuştu:
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