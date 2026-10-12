Citroen 2CV Elektrikli Olarak Geri Dönüyor, Fiyatın 13 Bin Sterlin Civarında Olması Bekleniyor
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Citroen, 78 yıl önce tanıttığı efsane 2CV modelini elektrikli bir şehir otomobili olarak yeniden üretmeye hazırlanıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konseptin 2028'e kadar bayilerde yer alması planlanıyor. Satışa sunulduğunda fiyatının yaklaşık 13 bin sterlin olması bekleniyor.
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Citroen, 2CV'yi elektrikli olarak yeniden yorumladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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