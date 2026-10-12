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Citroen 2CV Elektrikli Olarak Geri Dönüyor, Fiyatın 13 Bin Sterlin Civarında Olması Bekleniyor

Citroen 2CV Elektrikli Olarak Geri Dönüyor, Fiyatın 13 Bin Sterlin Civarında Olması Bekleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 23:55
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Citroen, 78 yıl önce tanıttığı efsane 2CV modelini elektrikli bir şehir otomobili olarak yeniden üretmeye hazırlanıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konseptin 2028'e kadar bayilerde yer alması planlanıyor. Satışa sunulduğunda fiyatının yaklaşık 13 bin sterlin olması bekleniyor.

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Citroen, 2CV'yi elektrikli olarak yeniden yorumladı.

Citroen, 2CV'yi elektrikli olarak yeniden yorumladı.

Citroen, 1948'de tanıttığı efsane 2CV'yi elektrikli, retro tasarımlı bir şehir otomobili olarak yeniden üretmeye hazırlanıyor. Marka, yeni modelin 2028'e kadar bayilerde olmasını planlıyor. Orijinal 2CV, 1948'de tanıtıldı ve 40 yılı aşkın süre üretildi. Özellikle çiftçilerin favorisi olan model, sade ve dayanıklı yapısıyla tanındı.

Yeni model orijinalin çizgilerini taşıyor.

Yeni model orijinalin çizgilerini taşıyor.

Citroen CEO'su Xavier Chardon, yeni modeli yarının ulaşım sorunlarına verilen modern, akıllı ve ferahlatıcı bir yanıt olarak tanımladı. Elektrikli 2CV, orijinalin ikonik çizgilerini günümüze taşıyor. Satışa sunulduğunda yeni 2CV'nin fiyatının yaklaşık 13 bin sterlin olması bekleniyor. Model, küçük elektrikli şehir otomobilleri segmentinde konumlanacak.

Retro otomobiller markaların gözdesi oldu.

Retro otomobiller markaların gözdesi oldu.

Retro tasarımlı otomobiller son yıllarda markaların gözdesi oldu. Volkswagen Beetle ve ID.Buzz, Mini, Fiat 500, Renault 5, Renault 4, Twingo ve Ford Fiesta'nın elektrikli versiyonu bu akımın örnekleri arasında yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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