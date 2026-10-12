Citroen 2CV Elektrikli Olarak Geri Dönüyor, Fiyatın 13 Bin Sterlin Civarında Olması Bekleniyor

Citroen, 1948'de tanıttığı efsane 2CV'yi elektrikli, retro tasarımlı bir şehir otomobili olarak yeniden üretmeye hazırlanıyor. Marka, yeni modelin 2028'e kadar bayilerde olmasını planlıyor. Orijinal 2CV, 1948'de tanıtıldı ve 40 yılı aşkın süre üretildi. Özellikle çiftçilerin favorisi olan model, sade ve dayanıklı yapısıyla tanındı.