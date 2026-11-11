Letonya ve Litvanya'da Alarm: Halk Sığınaklara Gönderildi, NATO Savaş Uçakları Havalandı
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Letonya'nın Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlar, hava sahasındaki tehdit gerekçesiyle sığınaklara çağrıldı. Litvanya'da ise Belarus yönünden Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisim nedeniyle NATO savaş uçakları havalandı; ülkenin ikinci büyük şehri Kaunas ve çevresine de sığınak uyarısı yapıldı.
[Kaynak: NTV, Reuters]
Letonya ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı.
Litvanya'da kırmızı alarm, ikinci büyük şehir Kaunas'ı da kapsadı.
Cismi tanımlamak için NATO Baltık Hava Polisliği jetleri Šiauliai Hava Üssü'nden havalandı.
Baltık'ta benzer alarmlar yeni değil: Rotadan sapan dronlar bölgeyi aylardır tedirgin ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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