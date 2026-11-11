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Letonya ve Litvanya'da Alarm: Halk Sığınaklara Gönderildi, NATO Savaş Uçakları Havalandı

Letonya ve Litvanya'da Alarm: Halk Sığınaklara Gönderildi, NATO Savaş Uçakları Havalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 08:14
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Letonya'nın Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlar, hava sahasındaki tehdit gerekçesiyle sığınaklara çağrıldı. Litvanya'da ise Belarus yönünden Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisim nedeniyle NATO savaş uçakları havalandı; ülkenin ikinci büyük şehri Kaunas ve çevresine de sığınak uyarısı yapıldı.

[Kaynak: NTV, Reuters]

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Letonya ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Letonya ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Çağrıyı yapan Letonya Ordusu, Belarus sınırına yakın Ludza bölgesindeki sakinlerden hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitmelerini istedi. Uyarı, Çarşamba gününe uzanan gece saatlerinde duyuruldu.

Benzer çağrılar Rusya ve Belarus'a yakın diğer doğu sınır bölgelerinde yaşayanlara da iletildi. Letonya'nın bu süreçte interceptor drone'ları ve hava savunma birimlerini devreye soktuğu bildirildi.

Litvanya'da kırmızı alarm, ikinci büyük şehir Kaunas'ı da kapsadı.

Litvanya'da kırmızı alarm, ikinci büyük şehir Kaunas'ı da kapsadı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, NATO uçaklarının Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşı görev yaptığını duyurdu. Sığınma talimatı verilen kırmızı alarm bölgeleri arasında Kaunas şehri ve ilçesi, Druskininkai, Lazdijai, Marijampolė, Prienai ve Kėdainiai yer aldı.

Nüfusu yaklaşık 300 bin olan Kaunas'ta ve Vilnius'ta havalimanları, alarm süresince operasyonlarını geçici olarak kısıtladı ya da durdurdu. Yaralanma bildirilmedi.

Cismi tanımlamak için NATO Baltık Hava Polisliği jetleri Šiauliai Hava Üssü'nden havalandı.

Cismi tanımlamak için NATO Baltık Hava Polisliği jetleri Šiauliai Hava Üssü'nden havalandı.

Cisim, Belarus hava sahasında yaklaşık 30 kilometre içeride tespit edildi. Rotasını değiştirdikten sonra Marijampolė bölgesinden Kaunas'a doğru ilerledi. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Direktörü Vilmantas Vitkauskas, LRT Radio'ya yaptığı açıklamada nesnenin muhtemelen arızalı bir drone olduğunu söyledi. Baltık Hava Polisliği jetlerinin nesneyi tanımlamaya çalıştığını, etkisiz hale getirilmesinin beklendiğini de aktardı.

Vitkauskas, Ukrayna'nın o gece Rusya'ya yönelik yoğun saldırılarından sapmış Ukrayna dronlarının da söz konusu olabileceğini ifade etti. Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas ise nesne tespit edildiğinde ilk müdahalenin zamanında yapıldığını belirtti.

Baltık'ta benzer alarmlar yeni değil: Rotadan sapan dronlar bölgeyi aylardır tedirgin ediyor.

Baltık'ta benzer alarmlar yeni değil: Rotadan sapan dronlar bölgeyi aylardır tedirgin ediyor.

Ukrayna'nın askerî dronlarının Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasına girdiği daha önce de bildirilmişti. Letonya'da bu olaylar yılın başında bir hükümetin düşmesine bile yol açtı. Ekim ortasında St. Petersburg bölgesine yönelik saldırıda kullanılan Ukrayna yapımı bir FP-1 drone'u, Rus sinyal bozucuları yüzünden rotasından saparak kuzey Litvanya'ya düştü ve bir sivil aracı hasarlandırdı.

Moskova, Kiev'i NATO hava sahasını kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Kiev ise dronlarının bir kısmının Rus sinyal engelleme sistemleri yüzünden yön şaşırdığını söylüyor. Finlandiya Savunma Kuvvetleri de aynı gece Finlandiya Körfezi'nin doğusunda çevredekilerin güvenliği için geçici hava ve deniz kısıtlamaları getirdi.

Rus ve Ukraynalı yetkililer ise Salı ve Çarşamba günleri ABD'nin yeni arabuluculuk girişimi kapsamında Abu Dabi'de bir araya geliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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