Letonya ve Litvanya'da Alarm: Halk Sığınaklara Gönderildi, NATO Savaş Uçakları Havalandı

Ukrayna'nın askerî dronlarının Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasına girdiği daha önce de bildirilmişti. Letonya'da bu olaylar yılın başında bir hükümetin düşmesine bile yol açtı. Ekim ortasında St. Petersburg bölgesine yönelik saldırıda kullanılan Ukrayna yapımı bir FP-1 drone'u, Rus sinyal bozucuları yüzünden rotasından saparak kuzey Litvanya'ya düştü ve bir sivil aracı hasarlandırdı.

Moskova, Kiev'i NATO hava sahasını kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Kiev ise dronlarının bir kısmının Rus sinyal engelleme sistemleri yüzünden yön şaşırdığını söylüyor. Finlandiya Savunma Kuvvetleri de aynı gece Finlandiya Körfezi'nin doğusunda çevredekilerin güvenliği için geçici hava ve deniz kısıtlamaları getirdi.

Rus ve Ukraynalı yetkililer ise Salı ve Çarşamba günleri ABD'nin yeni arabuluculuk girişimi kapsamında Abu Dabi'de bir araya geliyor.