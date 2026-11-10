Yolcu Uçağını Evinin Bahçesine Gömdü: 4 Bin Sterline Aldığı Boeing 737 Parti Sığınağına Dönüşecek
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İngiltere'nin Derbyshire kentindeki Hilton'da yaşayan mühendis Dave Billings (45), Facebook'ta bulduğu üç tonluk Boeing 737 gövdesini evinin bahçesinde 14 fit (yaklaşık 4,3 metre) derinliğindeki çukura indirdi. Yaklaşık 4 bin sterline aldığı eski bmibaby uçağı, Billings'in yıllardır evinin altında inşa ettiği sığınağa bağlanacak; hem parti odası hem de olası bir savaşta aile için barınak olarak kullanılacak.
Facebook'ta gördüğü eski bmibaby uçağının gövdesini 4 bin sterline aldı.
Çukurun yanında, bunkerin girişine ev sahipliği yapacak kırmızı bir telefon kulübesi duruyor.
Yer altındaki uçağa inmek için telefon kulübesine gizlenmiş bir asansör kullanılacak.
Gövdenin tamamen gömülmesi için beton, donatı teli ve yalıtıma 13 bin sterlin daha gidecek.
Konteynerlerle denediği yer altı yaşamını bu kez bir yolcu uçağıyla büyütüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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