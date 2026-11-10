Yolcu Uçağını Evinin Bahçesine Gömdü: 4 Bin Sterline Aldığı Boeing 737 Parti Sığınağına Dönüşecek

Billings uçağı Aralık 2025'te arkadaşlarıyla birlikte aldı. İçi boşaltılmış gövdeyi evine getirmenin toplam maliyeti 4 bin sterlin (yaklaşık 5 bin 364 dolar) oldu. Satıcı, uçak 2012'de emekliye ayrılınca onu devralan Leicestershire'daki bir hurdacıydı.

Gövde, bir zamanlar G-BVKB tescilli bmibaby Boeing 737-500'ün kuyruğa uzanan üst kısmı. Uçak 1994'te ilk kez havalandı, bmibaby'nin uçuşları durdurduğu Eylül 2012'ye kadar East Midlands, Manchester ve Cardiff'ten sefer yaptı. Ön bölümü ise Lancashire'daki bir kişinin karavanına dönüştürüldü.

Satın alma fikrini sekiz yaşındaki oğlu Oliver'ın uçak merakı tetikledi. Eşi Beth'in ikna olması daha uzun sürdü. Billings, 'Beth neden eski bir uçağa para harcadığımı sorguladı, çöp olduğunu söyledi ama artık yola geliyor' dedi.