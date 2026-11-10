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Yolcu Uçağını Evinin Bahçesine Gömdü: 4 Bin Sterline Aldığı Boeing 737 Parti Sığınağına Dönüşecek

Yolcu Uçağını Evinin Bahçesine Gömdü: 4 Bin Sterline Aldığı Boeing 737 Parti Sığınağına Dönüşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 20:55
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İngiltere'nin Derbyshire kentindeki Hilton'da yaşayan mühendis Dave Billings (45), Facebook'ta bulduğu üç tonluk Boeing 737 gövdesini evinin bahçesinde 14 fit (yaklaşık 4,3 metre) derinliğindeki çukura indirdi. Yaklaşık 4 bin sterline aldığı eski bmibaby uçağı, Billings'in yıllardır evinin altında inşa ettiği sığınağa bağlanacak; hem parti odası hem de olası bir savaşta aile için barınak olarak kullanılacak.

Kaynak: New York Post

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Facebook'ta gördüğü eski bmibaby uçağının gövdesini 4 bin sterline aldı.

Facebook'ta gördüğü eski bmibaby uçağının gövdesini 4 bin sterline aldı.

Billings uçağı Aralık 2025'te arkadaşlarıyla birlikte aldı. İçi boşaltılmış gövdeyi evine getirmenin toplam maliyeti 4 bin sterlin (yaklaşık 5 bin 364 dolar) oldu. Satıcı, uçak 2012'de emekliye ayrılınca onu devralan Leicestershire'daki bir hurdacıydı.

Gövde, bir zamanlar G-BVKB tescilli bmibaby Boeing 737-500'ün kuyruğa uzanan üst kısmı. Uçak 1994'te ilk kez havalandı, bmibaby'nin uçuşları durdurduğu Eylül 2012'ye kadar East Midlands, Manchester ve Cardiff'ten sefer yaptı. Ön bölümü ise Lancashire'daki bir kişinin karavanına dönüştürüldü.

Satın alma fikrini sekiz yaşındaki oğlu Oliver'ın uçak merakı tetikledi. Eşi Beth'in ikna olması daha uzun sürdü. Billings, 'Beth neden eski bir uçağa para harcadığımı sorguladı, çöp olduğunu söyledi ama artık yola geliyor' dedi.

Çukurun yanında, bunkerin girişine ev sahipliği yapacak kırmızı bir telefon kulübesi duruyor.

Çukurun yanında, bunkerin girişine ev sahipliği yapacak kırmızı bir telefon kulübesi duruyor.

Üç tonluk gövde, geçen ay bir ekip tarafından yavaşça çukura indirildi. Operasyonun görüntüleri, dev alüminyum kabuğun halatlarla toprağa yerleştirilişini gösteriyor.

Uçak, Billings'in Hilton'daki evinin altında yıllardır inşa ettiği nükleer sığınağa bağlanacak. Klasik savaş esirleri filmi The Great Escape'ten esinlenen proje; tüneller, gizli odalar ve gizli girişlerden oluşan bir labirente sahip ve şimdiye kadar en az 50 bin sterline (yaklaşık 67 bin dolar) mal oldu. Billings, üçüncü dünya savaşı çıkarsa ailesini aylarca şebekeden bağımsız tutabileceğini düşünüyor.

Yer altındaki uçağa inmek için telefon kulübesine gizlenmiş bir asansör kullanılacak.

Yer altındaki uçağa inmek için telefon kulübesine gizlenmiş bir asansör kullanılacak.

Billings'in anlattığına göre ziyaretçiler, geleneksel kırmızı telefon kulübesinin içindeki asansör boşluğundan yer altındaki uçağa inecek. Yapının tamamı beton ve toprakla kaplanacak. Billings, 'Tepe noktası yerin yaklaşık 75 santim altında kalacak' diyor.

Uçağın içine elektrik ve su verilecek. Üst kısma güneş panelleri yerleştirilecek, bir kuyu da su kaynağına bağlanacak. Uçağın tuvaleti kullanılabilir hale getirilip evin fosseptiğine bağlanacak, yapı ayrıca kendi havalandırma sistemine sahip olacak. Billings, 'Depoladığımız yiyeceğe göre uzun süre şebekeden bağımsız kalabiliriz' diye konuştu.

Gövdenin tamamen gömülmesi için beton, donatı teli ve yalıtıma 13 bin sterlin daha gidecek.

Gövdenin tamamen gömülmesi için beton, donatı teli ve yalıtıma 13 bin sterlin daha gidecek.

Billings'in hesabına göre uçağın tamamen gömülüp sağlamlaştırılması için 8 bin sterlin (yaklaşık 10 bin 730 dolar) beton, 3 bin sterlin (yaklaşık 4 bin 24 dolar) donatı teli ve 2 bin sterlin (yaklaşık 2 bin 682 dolar) yalıtım gerekiyor. İçeriye konacak yiyecek, içecek ve bira bu hesabın dışında. Bar için fıçılar planlanıyor, 3 ila 6 ay yetecek erzak da depolanacak.

Billings projeyi kıyamet senaryosundan çok eğlence için yaptığını vurguluyor: 'Hazırlıkçı olsaydım her şeyi bırakıp buna odaklanırdım. Bunları havalı oldukları için yapıyorum. Ama işler gerginleşir ve gerekirse hızlandırırım. Yine de Derbyshire Dales'i kimsenin bombalayacağını sanmıyorum.' Proje için geriye dönük imar izni başvurusu yapmayı da planlıyor.

Konteynerlerle denediği yer altı yaşamını bu kez bir yolcu uçağıyla büyütüyor.

Konteynerlerle denediği yer altı yaşamını bu kez bir yolcu uçağıyla büyütüyor.

Billings, YouTube'da 'Tornado Dave' adıyla 2021'den beri içerik üretiyor. Şubat ayındaki haberlere göre kanalı 276 binden fazla aboneye ulaşmıştı. Kanalı, ünlü motosiklet yarışçısı Guy Martin'in yer aldığı bir televizyon programında modifiye bir Land Rover'ıyla çalışmasının ardından açtı.

Daha önce yer altına gömdüğü nakliye konteynerlerinin yalıtım ve iskelet eklenince bunaltıcı derecede dar kaldığını söylüyor. Uzun ve kavisli bir uçak gövdesi ise yaşam alanı için çok daha elverişli. Bütün süreci kanalında paylaşan Billings, işi gelecek şubata kadar bitirmeyi hedefliyor.

Bu takvimin tek sorumlusu kendisi değil. Billings, 'Beth, projenin onuncu evlilik yıldönümümüzden önce bitmesi gerektiğini söyledi, yani çok net bir son tarihim var' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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