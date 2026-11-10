Bilim İnsanları Uyarıyor: ABD Kıyılarını Vuran Ölümcül Tsunamiye Yol Açan Fay Yeniden Şarj Oluyor
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2011'de 9,0 büyüklüğündeki depreme ve ABD kıyılarına kadar uzanan tsunamiye yol açan Japonya Çukuru'nda yeniden enerji birikiyor. Tohoku Üniversitesi'nden bilim insanlarının Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre fay hattı, 2011 depreminden önceki hâline benzer biçimde yeniden kilitlendi. Araştırmacılar, bir sonraki büyük depremin yüzyıllık ortalamalardan çok daha erken gelebileceği uyarısında bulundu.
[Kaynak: Daily Mail]
Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2011'de kırılan Japonya Çukuru'nun yeniden kilitlendiğini tespit etti.
Deniz tabanı ölçümleri, 2011'den kalan yavaş kaymanın 2021'e gelindiğinde büyük ölçüde durduğunu gösterdi.
2011'deki felaket yalnızca Japonya'yı değil, Fukushima'daki nükleer santrali de vurmuştu.
Tsunami ABD'de onlarca limana 100 milyon dolarlık hasar verdi, en ağır darbeyi Crescent City aldı.
Okyanusu aşan dalga düşük gelgitte bile yaklaşık 2,4 metreye ulaştı ve bir kişinin canına mal oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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