Bilim İnsanları Uyarıyor: ABD Kıyılarını Vuran Ölümcül Tsunamiye Yol Açan Fay Yeniden Şarj Oluyor

Tomita'nın ekibi önce Japonya'nın kuzeydoğusundaki kıyı ovalarında geçmiş tsunamilerin bıraktığı kum tabakalarını inceledi. Bölgenin zemini normalde bataklık ve sulak alanlardan gelen koyu renkli topraktan oluşuyor; tsunami ise sahil kumunu karaya taşıyıp bu toprağın üstüne belirgin bir katman bırakıyor. Bu kayıtlar, çukurun bu kesiminde 9,0 büyüklüğündeki depremlerin genellikle 500 ila 900 yılda bir yaşandığını gösterdi. 2011'den önce benzer güçteki son deprem ise 869 yılında olmuştu.

Araştırmacılar ayrıca 2011'den sonraki 14 yıl boyunca deniz tabanını ve karayı GPS benzeri hassas cihazlarla ölçtü. Sonuç, depremden geriye kalan yavaş plaka kaymasının 2021'e gelindiğinde büyük ölçüde durduğuydu. Yani fay, büyük depremin üzerinden daha bir on yıl geçmişken enerji depolamaya başladı.

Tomita, bunun bir sonraki büyük olayın yüzyıllık ortalamalardan çok daha erken gelebileceği anlamına geldiğini vurguladı. Örnek olarak Temmuz 2025'te Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremi gösterdi: Deprem, 1952'de 9,0'lık bir sarsıntı yaşanmış aynı Kuril-Kamçatka dalma-batma zonunda, aradan yalnızca 73 yıl geçmişken meydana geldi. Ekip Science dergisinde şu uyarıyı yaptı: 'Bu bölgede büyük depremlerin tekrarlanma süresi genellikle birkaç yüzyıl olsa da yeniden kilitlenen bir megathrust, 2025'teki 8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depreminde olduğu gibi kaymanın erken gelebileceğini hatırlatıyor.'