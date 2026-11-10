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Bilim İnsanları Uyarıyor: ABD Kıyılarını Vuran Ölümcül Tsunamiye Yol Açan Fay Yeniden Şarj Oluyor

Bilim İnsanları Uyarıyor: ABD Kıyılarını Vuran Ölümcül Tsunamiye Yol Açan Fay Yeniden Şarj Oluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 20:09
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2011'de 9,0 büyüklüğündeki depreme ve ABD kıyılarına kadar uzanan tsunamiye yol açan Japonya Çukuru'nda yeniden enerji birikiyor. Tohoku Üniversitesi'nden bilim insanlarının Science dergisinde yayımlanan çalışmasına göre fay hattı, 2011 depreminden önceki hâline benzer biçimde yeniden kilitlendi. Araştırmacılar, bir sonraki büyük depremin yüzyıllık ortalamalardan çok daha erken gelebileceği uyarısında bulundu.

[Kaynak: Daily Mail]

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Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2011'de kırılan Japonya Çukuru'nun yeniden kilitlendiğini tespit etti.

Tohoku Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2011'de kırılan Japonya Çukuru'nun yeniden kilitlendiğini tespit etti.

Çalışmanın baş araştırmacısı Fumiaki Tomita ve ekibi, Japonya Çukuru'nun 2011'deki 9,0 büyüklüğündeki Tohoku depremi öncesindeki gibi yeniden 'sıkışmış' durumda olduğunu açıkladı. Çukur, denizin derinliklerinde uzanan dev bir fay: 'megathrust' adı verilen bu hatta Pasifik Plakası, Okhotsk Plakası üzerinde yer alan Japonya'nın altına doğru ağır ağır kayıyor.

Fay kilitliyken iki plaka sürtünme yüzünden birbirine yapışıyor ve kayma duruyor. Biriken enerji bir noktada aniden boşalıyor; sonuç büyük bir deprem ve olası bir tsunami. 2011 depremi bu çukurun geniş bir kesimini kırmıştı.

Deniz tabanı ölçümleri, 2011'den kalan yavaş kaymanın 2021'e gelindiğinde büyük ölçüde durduğunu gösterdi.

Deniz tabanı ölçümleri, 2011'den kalan yavaş kaymanın 2021'e gelindiğinde büyük ölçüde durduğunu gösterdi.

Tomita'nın ekibi önce Japonya'nın kuzeydoğusundaki kıyı ovalarında geçmiş tsunamilerin bıraktığı kum tabakalarını inceledi. Bölgenin zemini normalde bataklık ve sulak alanlardan gelen koyu renkli topraktan oluşuyor; tsunami ise sahil kumunu karaya taşıyıp bu toprağın üstüne belirgin bir katman bırakıyor. Bu kayıtlar, çukurun bu kesiminde 9,0 büyüklüğündeki depremlerin genellikle 500 ila 900 yılda bir yaşandığını gösterdi. 2011'den önce benzer güçteki son deprem ise 869 yılında olmuştu.

Araştırmacılar ayrıca 2011'den sonraki 14 yıl boyunca deniz tabanını ve karayı GPS benzeri hassas cihazlarla ölçtü. Sonuç, depremden geriye kalan yavaş plaka kaymasının 2021'e gelindiğinde büyük ölçüde durduğuydu. Yani fay, büyük depremin üzerinden daha bir on yıl geçmişken enerji depolamaya başladı.

Tomita, bunun bir sonraki büyük olayın yüzyıllık ortalamalardan çok daha erken gelebileceği anlamına geldiğini vurguladı. Örnek olarak Temmuz 2025'te Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremi gösterdi: Deprem, 1952'de 9,0'lık bir sarsıntı yaşanmış aynı Kuril-Kamçatka dalma-batma zonunda, aradan yalnızca 73 yıl geçmişken meydana geldi. Ekip Science dergisinde şu uyarıyı yaptı: 'Bu bölgede büyük depremlerin tekrarlanma süresi genellikle birkaç yüzyıl olsa da yeniden kilitlenen bir megathrust, 2025'teki 8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depreminde olduğu gibi kaymanın erken gelebileceğini hatırlatıyor.'

2011'deki felaket yalnızca Japonya'yı değil, Fukushima'daki nükleer santrali de vurmuştu.

2011'deki felaket yalnızca Japonya'yı değil, Fukushima'daki nükleer santrali de vurmuştu.

11 Mart 2011'deki Tohoku depremi, Japonya Çukuru'nun büyük bir bölümünü kırdı ve Japonya'nın kuzeydoğu kıyısını yıkan bir tsunami yarattı. Felakette yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti ya da bir daha bulunamadı.

Tsunaminin Fukushima Daiichi nükleer santralini basması ise ayrı bir felaket zinciri başlattı. Santraldeki üç reaktör eridi, radyoaktif madde havaya ve okyanusa yayıldı. Dalgalar Pasifik'i boydan boya aşıp Hawaii'ye ve ABD'nin Batı Kıyısı'na kadar ulaştı.

Tsunami ABD'de onlarca limana 100 milyon dolarlık hasar verdi, en ağır darbeyi Crescent City aldı.

Tsunami ABD'de onlarca limana 100 milyon dolarlık hasar verdi, en ağır darbeyi Crescent City aldı.

Japonya'dan yaklaşık 8 bin kilometre uzaktaki ABD'de tsunami, onlarca liman ve marinaya toplam 100 milyon dolarlık hasar verdi. En ağır darbeyi Kaliforniya'daki Crescent City aldı. Kaliforniya Koruma Dairesi'nin verilerine göre kentteki küçük tekne havzasında bütün rıhtımlar ağır hasar gördü ya da yıkıldı.

16 tekne battı, onlarcası da hasar gördü. Yalnızca Crescent City'deki zararın 28 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Okyanusu aşan dalga düşük gelgitte bile yaklaşık 2,4 metreye ulaştı ve bir kişinin canına mal oldu.

Okyanusu aşan dalga düşük gelgitte bile yaklaşık 2,4 metreye ulaştı ve bir kişinin canına mal oldu.

Japonya'dan gelen dalga ABD'nin Batı Kıyısı'nda alçak gelgit sırasında bile yaklaşık 2,4 metreye (8 feet) çıktı. Su baskınları 24 saatten uzun sürdü.

Can kaybı Crescent City yakınlarında yaşandı: Klamath Nehri'nin denize döküldüğü noktada tsunamiyi fotoğraflayan 25 yaşındaki Dustin Douglas Weber dalgaya kapılıp denize sürüklendi ve hayatını kaybetti.

Bilim insanlarına göre Japonya'da benzer güçte bir deprem yeniden yaşanırsa, oluşacak tsunami okyanusu bir kez daha aşıp ABD'nin Batı Kıyısı'nı ve Pasifik'teki ABD topraklarını tehdit edebilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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