Japonya’da 7.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Tsunami Alarmı Verildi

Japonya’da 7.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Tsunami Alarmı Verildi

Japonya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
08.12.2025 - 17:38

Japonya’nın Aomori bölgesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz can veya mal kaybı ile ilgili açıklama yapılmazken, deprem sonrasında tsunami alarmı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin kıyı şeridinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Deprem sonrasında ülkenin doğu kesimleri için tsunami alarmı verildi. Yerel saatle 09.15’te meydana gelen deprem denizde 70 kilometre açıkta yaşandı.

Iwate, Aomori ve Hokkaido gibi kentlerde oluşacak tsunami sonrasında dalgaların 3 metre yüksekliğe kadar çıkabileceği ifade edildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
