İstanbul ve Ankara'ya Kar Yağışı Açıklaması: Uzmanlar "Gerçek Kışın" Yaşanacağı Tarihi Açıkladı

Kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak edilenler arasında. 'Kar ne zaman yağacak?' 'Kar yağacak mı?' soruları arama motorlarında aratılıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken kurak geçen kış mevsimi baraj için de alarm zillerini çaldırtıyor. Peki kar yağacak mı? Uzmanlar İstanbul ve Ankara'ya kar yağıp yağmayacağını açıkladı.

Meteoroloji verileri ve uzman görüşlerine göre yakın vadede kar yağışı görülmüyor. Ocak ayına kadar yağışın yağmur olarak etkili olması bekleniyor.