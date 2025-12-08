onedio
İstanbul ve Ankara'ya Kar Yağışı Açıklaması: Uzmanlar "Gerçek Kışın" Yaşanacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
08.12.2025 - 17:48

Aralık ayının ortalarına doğru giriş yaparken ilk karın ne zaman düşeceği merak ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul ve Ankara'ya kar yağıp yağmayacağı merakla bekleniyor. TRT Haber'de yer alan habere göre meteoroloji uzmanları İstanbul ve Ankara'ya yağacak kar için yeşil ışık yaktı. Uzmanlara göre kış biraz rötarlı gelecek. Ancak 'gerçek kışın' yaşanacağı tarih ise belli oldu.

Kar yağacak mı?

Kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak edilenler arasında. 'Kar ne zaman yağacak?' 'Kar yağacak mı?' soruları arama motorlarında aratılıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken kurak geçen kış mevsimi baraj için de alarm zillerini çaldırtıyor. Peki kar yağacak mı? Uzmanlar İstanbul ve Ankara'ya kar yağıp yağmayacağını açıkladı. 

Meteoroloji verileri ve uzman görüşlerine göre yakın vadede kar yağışı görülmüyor. Ocak ayına kadar yağışın yağmur olarak etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara’da ne zaman kar yağacak?

İstanbul ve Ankara için kar yağışının ocak ayında etkili olması bekleniyor. Ancak ocak ayından önce Ankara’nın yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı etkili olabilir. Kent merkezinde beyaz örtünün ise Ocak-Şubat gibi gelmesi bekleniyor. 

İstanbul’da ise aralık ayında yağmur görülecek. Ocak ayı başı ile şubat ayı ortası için kar uyarısı yapılan İstanbul’da ‘gerçek kış’ın ve kar yağışının gecikeceği belirtiliyor. Ocak ayının ilk haftasında ise soğuk hava etkili olacak.

