Kış Geldi! Meteoroloji'den 8 Şehir İçin 'Sarı Kodlu' Kar Yağışı Uyarısı

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 07:41

Türkiye, yeni haftaya soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altında giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun önemli bir bölümü için kuvvetli kar ve sağanak yağış alarmı verirken, çarşamba gününe kadar devam edecek zorlu hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yeni haftayla birlikte ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alacak olan serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösteriyor.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceğini ve yurdun geniş bir coğrafyasında yağışların beklendiğini açıkladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, bugün Marmara bölgesi, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu illerinde ise kar yağışı etkili olacak.

Özellikle sekiz il için 'Sarı Kod' seviyesinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bölge genelinde Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışının çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve günlük aktivitelerinde yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. Adana, Mersin ve Hatay illerinde metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın kuzey bölgeleri, Batı Karadeniz kıyı şeridi ve Ege sahillerinde fırtına seviyesine ulaşabilecek şiddetli rüzgarların etkili olması da bekleniyor. Yetkililer, denizcilik faaliyetlerinde bulunanlar ile bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
