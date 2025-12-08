Kış Geldi! Meteoroloji'den 8 Şehir İçin 'Sarı Kodlu' Kar Yağışı Uyarısı

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceğini ve yurdun geniş bir coğrafyasında yağışların beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, bugün Marmara bölgesi, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu illerinde ise kar yağışı etkili olacak.

Özellikle sekiz il için 'Sarı Kod' seviyesinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bölge genelinde Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışının çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve günlük aktivitelerinde yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. Adana, Mersin ve Hatay illerinde metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın kuzey bölgeleri, Batı Karadeniz kıyı şeridi ve Ege sahillerinde fırtına seviyesine ulaşabilecek şiddetli rüzgarların etkili olması da bekleniyor. Yetkililer, denizcilik faaliyetlerinde bulunanlar ile bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.