Adana’da Kar Sürprizi: Adana’da Birçok İlçedeki Kara Yağdı

Adana Şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı.

Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor. Bu ilçelerin merkezinde ise kar çok az yağdı.

Meteoroloji verilerine göre Adana ve ilçelerinde yağışlı hava çarşambaya kadar etkili olacak.