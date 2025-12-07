onedio
Adana’da Kar Sürprizi: Adana’da Birçok İlçedeki Kara Yağdı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 10:37

Sıcak havası ile sık sık gündem olan Adana’da kar sürprizi yaşandı. Adana’nın merkezinde yağmur etkili olurken, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı gibi ilçelerde kar yağışı meydana geldi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da cumartesi gününden bu yana etkili oluyor.

Adana Şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. 

Özellikle Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili oluyor. Bu ilçelerin merkezinde ise kar çok az yağdı. 

Meteoroloji verilerine göre Adana ve ilçelerinde yağışlı hava çarşambaya kadar etkili olacak.

