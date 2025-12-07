onedio
İstanbul’da Kesintisiz 17 Saat Sürecek Yağmur: Valilik ve AKOM Uyarıda Bulunmuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 08:17

İstanbul Valiliği ve AKOM’dan yapılan uyarıda, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşlar uyarılmıştı. Megakentte yağmur dün gece saatlerinde başladı. X’teki popüler meteoroloji sayfalarından “Hava Forum” İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışların kesintisiz olarak 17 saat boyunca süreceğini açıkladı. Ayrıca gün Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı da olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Aralık Pazar günü İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yayınlamıştı.

Valilik ve AKOM’dan da İstanbullular için ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıklanmıştı. İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı.

“Hava Forum” isimli meteoroloji hesabı, gece başlayan yağmurun İstanbul’da kesintisiz olarak 17 saat boyunca süreceğini açıkladı.

Hava Forum İstanbul'ululara 'trafiğe çıkmayın' uyarısı yaparak şu açıklamayı paylaştı:

Sevgili İstanbullular pazar günü gün boyu yağmur bekliyoruz. Mecbur kalmadıkça arabanızla trafiğe çıkmayın. Herkes çıkarsa pazar günü %90-%95 trafik oranına ulaşırız, aman dikkat. Evde sahlep, çay efendime söyleyeyim kahve ve benzeri içeceklerle yağmuru izleyebilirsiniz…

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün İstanbul ile birlikte bir çok kentte de kuvvetli yağış etkili olacak. Kar yağışları ise Doğu Anadolu’da etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu’nun bazı kentlerinde çarşamba gününe kadar zaman zaman kar yağışı görülecek.

7 Aralık Pazar Hava Durumu 👇

8 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

9 Aralık Salı Hava Durumu 👇

10 Aralık Çarşamba Hava Durumu 👇

11 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇

