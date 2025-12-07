İstanbul’da Kesintisiz 17 Saat Sürecek Yağmur: Valilik ve AKOM Uyarıda Bulunmuştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün İstanbul ile birlikte bir çok kentte de kuvvetli yağış etkili olacak. Kar yağışları ise Doğu Anadolu’da etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu’nun bazı kentlerinde çarşamba gününe kadar zaman zaman kar yağışı görülecek.