İstanbul’da Kesintisiz 17 Saat Sürecek Yağmur: Valilik ve AKOM Uyarıda Bulunmuştu
İstanbul Valiliği ve AKOM’dan yapılan uyarıda, 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşlar uyarılmıştı. Megakentte yağmur dün gece saatlerinde başladı. X’teki popüler meteoroloji sayfalarından “Hava Forum” İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışların kesintisiz olarak 17 saat boyunca süreceğini açıkladı. Ayrıca gün Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı da olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Aralık Pazar günü İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yayınlamıştı.
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.
7 Aralık Pazar Hava Durumu 👇
8 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇
9 Aralık Salı Hava Durumu 👇
10 Aralık Çarşamba Hava Durumu 👇
11 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇
