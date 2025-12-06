Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Adli Emanetten Çalınan Altınların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adliyede görevli memur Erdal T. yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçmıştı. Adli emanetten çalınan malların değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Erdal T. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılırken, emanet memuru Kemal D. ise tutuklanmıştı.

Erdal T.’nin çaldığı altınların görüntüleri de ortaya çıktı. Çalınan altınların bir kısmı göçmen kaçacaklarına yapılan operasyon ele geçirilmiş.