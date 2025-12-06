onedio
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Adli Emanetten Çalınan Altınların Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 20:27

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette yaşanan soygunda yeni detaylar ortaya çıktı. Adliyede çalışan Erdal T.’nin çalarak yurt dışına kaçtığı altın ve gümüşün değerinin 150 milyon lira olduğu iddia edilirken, çalınan altınların görüntüleri de ortaya çıktı. Erdal T.’nin çaldığı altınların bir kısmının göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirildiği de öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan soygun Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Adliyede görevli memur Erdal T. yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçmıştı. Adli emanetten çalınan malların değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Erdal T. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılırken, emanet memuru Kemal D. ise tutuklanmıştı. 

Erdal T.’nin çaldığı altınların görüntüleri de ortaya çıktı. Çalınan altınların bir kısmı göçmen kaçacaklarına yapılan operasyon ele geçirilmiş.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
