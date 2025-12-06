Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Adli Emanetten Çalınan Altınların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette yaşanan soygunda yeni detaylar ortaya çıktı. Adliyede çalışan Erdal T.’nin çalarak yurt dışına kaçtığı altın ve gümüşün değerinin 150 milyon lira olduğu iddia edilirken, çalınan altınların görüntüleri de ortaya çıktı. Erdal T.’nin çaldığı altınların bir kısmının göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirildiği de öğrenildi.
Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan soygun Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ediyor.
