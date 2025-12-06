İngiltere’nin Simgelerinden Kraliyet Tacına Muhallebili Saldırı Düzenlendi
İngiltere’nin uyguladığı vergi politikalarını eleştiren ve zenginlerden daha fazla vergi alınmasını talep eden 'Take Back Power (Gücü Geri Al)' isimli grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği kraliyet tacına muhallebili saldırı düzenledi. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrasında tarihi tacın zarar görmediği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Londra Kulesi'nde sergilenen kraliyet tacına düzenlenen saldırı gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırıdan görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın