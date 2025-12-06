onedio
İngiltere’nin Simgelerinden Kraliyet Tacına Muhallebili Saldırı Düzenlendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 18:12

İngiltere’nin uyguladığı vergi politikalarını eleştiren ve zenginlerden daha fazla vergi alınmasını talep eden 'Take Back Power (Gücü Geri Al)' isimli grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği kraliyet tacına muhallebili saldırı düzenledi. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrasında tarihi tacın zarar görmediği açıklandı.

Londra Kulesi'nde sergilenen kraliyet tacına düzenlenen saldırı gündem oldu.

Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve 'Halk Kamarası' adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, tacın cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısı apple crumble and custard sürdü.

Aktivistler, tacın önünde 'Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir' yazılı pankart açtı. 

Londra Metropolitan Polisi, 4 eylemcinin gözaltına alındığını, ayrıca kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Saldırıdan görüntüler 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
