50 Yıldır Sadece Gofret Yiyip Çay İçen Rüstem Balık’ın İlginç Yaşamı
Muş’ta yaşayan Rüstem Balık isimli 86 yaşındaki vatandaş, 50 yıldır sadece gofret yiyip çay içerek yaşıyor. Geçirdiği mide rahatsızlığı sonrasında yemek yemekte zorlanan Rüstem Balık uzun yıllardır günde sadece 2 tane gofret yiyor. Rüstem Balık’ın yeğeni Hüseyin Dinçer ise yaptığı açıklamada, “Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdiriden başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.
Muş’un Kırköy beldesinde tek başına yaşayan Rüstem Balık’ın ilginç beslenme tarzı gündem oldu.
“Bu, Cenab-ı Allah’ın takdiri”
Rüstem Balık'ın ilginç yaşamı 👇
