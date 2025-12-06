onedio
50 Yıldır Sadece Gofret Yiyip Çay İçen Rüstem Balık’ın İlginç Yaşamı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 17:20

Muş’ta yaşayan Rüstem Balık isimli 86 yaşındaki vatandaş, 50 yıldır sadece gofret yiyip çay içerek yaşıyor. Geçirdiği mide rahatsızlığı sonrasında yemek yemekte zorlanan Rüstem Balık uzun yıllardır günde sadece 2 tane gofret yiyor. Rüstem Balık’ın yeğeni Hüseyin Dinçer ise yaptığı açıklamada, “Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdiriden başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Muş’un Kırköy beldesinde tek başına yaşayan Rüstem Balık’ın ilginç beslenme tarzı gündem oldu.

Yaklaşık yarım asır önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından yemek yiyemeyen Rüstem dede, bu süreçten sonra yalnızca çay ve gofret tüketmeye başladı. Günde iki gofret yiyerek yaşamını sürdüren Balık, günün büyük bölümünü evinde geçiriyor. Yıllardır aynı beslenme düzeniyle sağlığını koruyan Rüstem dede, durumu duyanların ise hayretler içinde kalıyor.

“Bu, Cenab-ı Allah’ın takdiri”

Rüstem dedenin öz yeğeni olduğunu belirten Hüseyin Dinçer, dayısının yaklaşık 50 yıldır çay ve gofret dışında hiçbir şey tüketmediğini söyleyerek, 'Rüstem Balık benim öz dayımdır. 50 seneden beri çay ve gofret dışında hiçbir şey yiyip içmiyor. Çay ve gofretle nasıl yaşadığını bizler de hayretle izliyoruz. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdirinden başka bir şey değil. 50 senedir hiç ekmek bile yememiştir. İnsan bir gün bir şey yemese nasıl yaşar, anlamıyoruz; onun bu şekilde yaşaması bambaşka bir durum. Şimdi yokuşa vursa dağa çıkar; hiçbir şey yemediği hâlde hâlâ yürüyüp tırmanabiliyor. Bu takate, bu kuvvete bakınca insanlar gerçekten hayret ediyor' ifadelerini kullandı.

