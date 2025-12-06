onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Destici Kadınların Çalışma Saatlerine El Attı: "Kadınlar 6 Saat Çalışmalı"

Mustafa Destici Kadınların Çalışma Saatlerine El Attı: "Kadınlar 6 Saat Çalışmalı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 16:13

Son günlerde yaptığı açıklamalarda tepkilerin odağında olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu kez yeni bir öneriyle karşımıza çıktı. Destici, “Çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı ve kadınlarımızın ailesine zaman ayıracak şekilde düzenlenmeli. Kadınlar sabah 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat erken çıkmalı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Destici'nin "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin" sözleri tepki çekmişti.

Mustafa Destici'nin "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin" sözleri tepki çekmişti.

BBP Başkanı Mustafa Destici geçen günlerde evliliğin teşvik edilmesi için önerilerde bulundu. Destici, “İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın” dedi. Destici’nin bu sözleri tepki çekti. Tepkinin ardından Destici, “İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu zaten anayasaya da aykırı” sözleriyle kendisini savundu.

Mustafa Destici: "Kadınlar 6 saat açlışmalı, hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır."

Mustafa Destici: "Kadınlar 6 saat açlışmalı, hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır."

Mustafa Destici bu kez kadınların çalışma saatleriyle ilgili konuştu. Kadınların 6 saat çalışması gerektiğine dikkat çeken Destici şunları dedi:

'Kadın aynı zamanda eş ve bir annedir. Çocuğunun ilk öğretmenidir. Erkekler 8 saat çalışıyorsa kadınlarımız 6 saat çalışmalıdır. Sabah 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalı. Kadınlarımız hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır. Mesela yarım günlerde izin tam gün olmalıdır. Çünkü bayrama hazırlanmak gibi bir telaşı vardır.”

Destici'nin sözlerine yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle:

Destici'nin sözlerine yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın