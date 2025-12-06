Mustafa Destici Kadınların Çalışma Saatlerine El Attı: "Kadınlar 6 Saat Çalışmalı"

BBP Başkanı Mustafa Destici geçen günlerde evliliğin teşvik edilmesi için önerilerde bulundu. Destici, “İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın” dedi. Destici’nin bu sözleri tepki çekti. Tepkinin ardından Destici, “İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu zaten anayasaya da aykırı” sözleriyle kendisini savundu.