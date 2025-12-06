Mustafa Destici Kadınların Çalışma Saatlerine El Attı: "Kadınlar 6 Saat Çalışmalı"
Son günlerde yaptığı açıklamalarda tepkilerin odağında olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu kez yeni bir öneriyle karşımıza çıktı. Destici, “Çalışma hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı ve kadınlarımızın ailesine zaman ayıracak şekilde düzenlenmeli. Kadınlar sabah 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat erken çıkmalı” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Destici'nin "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin" sözleri tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Destici: "Kadınlar 6 saat açlışmalı, hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır."
Destici'nin sözlerine yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın