İzmir'in Dört İlçesi 'İl Olması Beklenen İlçeler' Listesinde Yer Almıştı: "Biz Çok Arzu Ederiz"

06.12.2025 - 17:58

06.12.2025 - 17:58

İzmir’in Torbalı, Aliağa, Ödemiş ve Bergama ilçeleri yakın zamanda il olabilecek potansiyel ilçeler arasında yer almıştı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “İl olmayı arzu ederiz” derken, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise ise 4 bin 300 metrelik tünel için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Türkiye’de nüfusu yüzbinleri aşan birçok ilçe il olma potansiyeli barındırıyor.

Türkiye’de nüfusu yüzbinleri aşan birçok ilçe il olma potansiyeli barındırıyor.

Son olarak “Konuşan Haritalar” isimli sosyal medya hesabı tarafından yakın zamanda il olma potansiyeli olan ilçeler derlenmişti. İzmir’in 4 ilçesi de il olmaya yakın ilçeler listesinde yer almıştı.

Ege’de Son Söz’de yer alan habere göre, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa halkımızın istediği her şeyi isteriz. Aliağa, her yönden il olma potansiyeline sahip. İl olmayı arzu ederiz. Aliağa ülke ekonomisine katkı koyan ve üreten bir şehir. 16 limanı, endüstrisi, denizi, doğası ve verimli topraklarıyla içerisinde potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki süreçte ilçemiz daha da büyüyecek. İzmirli olmak bizim için bir gururdur. Aliağa, İzmir’in parlayan yıldızı, incisidir. İzmirliliğimiz her daim olacaktır ancak Aliağa’nın il olma potansiyeli her zaman artacak” dedi.

“4 bin 300 metrelik tüneli yaparsak il olma yolunda hiçbir engel kalmaz”

“4 bin 300 metrelik tüneli yaparsak il olma yolunda hiçbir engel kalmaz”

Ödemiş Birgi’den Salihli’ye 4300 metrelik tünel çalışması sonrası Ödemiş’in çıkmaz sokak olmaktan kurtulacağını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “İl olmak isteriz. Ödemiş’in potansiyeli var. Şehir merkezine uzaklığı da ana sebeplerden bir tanesi. İzmir’in en geniş yüzölçümü olan ikinci ilçeyiz. Ödemiş sonradan kurulan az nüfuslu ilçelerden biri değil. 135 bin nüfusumuz ve şehir merkezine uzaklığımız göz önüne alındığında il olmamız gerekiyor. Küçük Menderes ovamızda ürün potansiyeli çok geniş olan verimli topraklara sahip bir ilçeyiz. İl olması için de bizim Birgi’den Salihli’ye 4300 metrelik tünelle ulaşma gibi bir çalışmamız var. Bunu yapabilirsek il olmamızda bir eksiğimiz kalmayacak. Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan öteye taşımak için bu hamle çok önemli” ifadelerine yer verdi.

