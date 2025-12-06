İzmir'in Dört İlçesi 'İl Olması Beklenen İlçeler' Listesinde Yer Almıştı: "Biz Çok Arzu Ederiz"

Ödemiş Birgi’den Salihli’ye 4300 metrelik tünel çalışması sonrası Ödemiş’in çıkmaz sokak olmaktan kurtulacağını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “İl olmak isteriz. Ödemiş’in potansiyeli var. Şehir merkezine uzaklığı da ana sebeplerden bir tanesi. İzmir’in en geniş yüzölçümü olan ikinci ilçeyiz. Ödemiş sonradan kurulan az nüfuslu ilçelerden biri değil. 135 bin nüfusumuz ve şehir merkezine uzaklığımız göz önüne alındığında il olmamız gerekiyor. Küçük Menderes ovamızda ürün potansiyeli çok geniş olan verimli topraklara sahip bir ilçeyiz. İl olması için de bizim Birgi’den Salihli’ye 4300 metrelik tünelle ulaşma gibi bir çalışmamız var. Bunu yapabilirsek il olmamızda bir eksiğimiz kalmayacak. Ödemiş’i çıkmaz sokak olmaktan öteye taşımak için bu hamle çok önemli” ifadelerine yer verdi.