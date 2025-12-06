İzmir'in Dört İlçesi 'İl Olması Beklenen İlçeler' Listesinde Yer Almıştı: "Biz Çok Arzu Ederiz"
İzmir’in Torbalı, Aliağa, Ödemiş ve Bergama ilçeleri yakın zamanda il olabilecek potansiyel ilçeler arasında yer almıştı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “İl olmayı arzu ederiz” derken, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise ise 4 bin 300 metrelik tünel için çalışmalar yapıldığını söyledi.
Kaynak: Ege’de Son Söz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de nüfusu yüzbinleri aşan birçok ilçe il olma potansiyeli barındırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“4 bin 300 metrelik tüneli yaparsak il olma yolunda hiçbir engel kalmaz”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın