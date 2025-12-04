Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Nasıl Ortaya Çıktı? Savcıya Soruşturma Açıldı İddiası Doğru Çıkmadı

Büyükçekmece Adliyesi’de görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalarak ailesiyle birlikte yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir, adli emanetteki soygunun, kamuoyunun “Yenidoğan Çetesi” operasyonu ile tanıdığı Savcı Yavuz Engin’in yaptığı olağandışı denetleme ile ortaya çıktığını iddia etti.

Ayrıca Mynet’in özel haberine göre, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “Soygun sonrası Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı” iddialarının da doğru olmadığı öğrenildi.