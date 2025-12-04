onedio
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Soygun Nasıl Ortaya Çıktı? Savcıya Soruşturma Açıldı İddiası Doğru Çıkmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2025 - 16:22

Büyükçekmece Adliyesi’de görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalarak ailesiyle birlikte yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Dilek Yaman Demir, adli emanetteki soygunun, kamuoyunun “Yenidoğan Çetesi” operasyonu ile tanıdığı Savcı Yavuz Engin’in yaptığı olağandışı denetleme ile ortaya çıktığını iddia etti.

Ayrıca Mynet’in özel haberine göre, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “Soygun sonrası Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlatıldı” iddialarının da doğru olmadığı öğrenildi.

Türkiye’nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygunu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir, adli emanette yaşanan ve değerli milyonları bulan soygunun kamuoyunun yakından tanıdığı Savcı Yavuz Doğan’ın operasyonu ile ortaya çıktığını iddia etti.

Olay sırasında izinde olan Savcı Yavuz Doğan, izin dönüşü rutin dışında adli emanet denetimi yapmış ve hırsızlığı tespit ederek soruşturma başlatmış. Ayrıca olayda yurt dışına kaçan zanlıya yardım ettiği belirlenen bir kişi de gözaltına alınmıştı.

Savcı Yavuz Doğan’a soruşturma açıldı haberi yalan çıktı.

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında Savcı Yavuz Doğan hakkında soruşturma olayla ilgili soruşturma açıldığı iddia edilmişti. Mynet’in özel haberine göre, HSK ve Adalet Bakanlığı tarafından Savcı Yavuz Doğan hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Adliyesi’nde bulunan adli emanetteki 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün kayıp olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adli emanetten vekaleten sorumlu memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin ise ailesiyle birlikte Londra’ya kaçtığı tespit edildi. Londra’ya kaçan hizmetlinin son mesajında, “Ben altınları sattım. Artık Türkiye’de kalan herkesin çarşısız pazar olsun” dediği iddia edilmişti.

