Bir Adli Emanet Soygunu Daha: Bu Sefer Kaçamayan Zabıt Katibi Tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygunu gündemdeki yerini korurken, bir adli emanet soygunu haberi de Adalar Adliyesi’nden geldi. Adli emanette yapılan denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında silahları çaldığı belirlenen zabıt katibi tutuklandı. 3 silah bulurken, 9 silah ise bulunamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan kilolarca ziynet eşyasının çalınması gündem bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Silahları adli emanetten çıkarıp satmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın