Bir Adli Emanet Soygunu Daha: Bu Sefer Kaçamayan Zabıt Katibi Tutuklandı

Bir Adli Emanet Soygunu Daha: Bu Sefer Kaçamayan Zabıt Katibi Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
04.12.2025 - 15:38

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygunu gündemdeki yerini korurken, bir adli emanet soygunu haberi de Adalar Adliyesi’nden geldi. Adli emanette yapılan denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında silahları çaldığı belirlenen zabıt katibi tutuklandı. 3 silah bulurken, 9 silah ise bulunamadı.

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan kilolarca ziynet eşyasının çalınması gündem bomba gibi düşmüştü.

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanette bulunan kilolarca ziynet eşyasının çalınması gündem bomba gibi düşmüştü.

Adliyede görevli hizmetli değeri milyonları bulan altın ve gümüşü çalarak ailesiyle birlikte Londra’ya kaçmıştı. Bir adli emanet hırsızlığı haberi de Adalar Adliyesi’nden geldi.

Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan 'U.E.' isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

Silahları adli emanetten çıkarıp satmış.

Silahları adli emanetten çıkarıp satmış.

Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah ise bulunamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
