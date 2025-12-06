Fatih Altaylı'dan Mesaj Var: "Çıkınca İş Dünyasının İçinden Geçeceğim"

Tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmasına tepki göstermeyen iş dünyası için ağır sözler söyledi.

İş dünyasından kimsenin aramadığını söyleyen Altaylı, “Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog. Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.” ifadelerini kullandı.