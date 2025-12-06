Fatih Altaylı'dan Mesaj Var: "Çıkınca İş Dünyasının İçinden Geçeceğim"
Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanı tehdit” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevindeki Fatih Altaylı, T24 yazarı Yalçın Doğan’a yaptığı açıklamada tutuklanmasına tepki göstermeyen iş dünyası için, “Cezaevinde bir çıkayım hepsinin içinden geçeceğim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.
“Çıkınca iş dünyasının içinden geçeceğim”
