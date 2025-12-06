onedio
Fatih Altaylı'dan Mesaj Var: "Çıkınca İş Dünyasının İçinden Geçeceğim"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 22:08

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanı tehdit” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevindeki Fatih Altaylı, T24 yazarı Yalçın Doğan’a yaptığı açıklamada tutuklanmasına tepki göstermeyen iş dünyası için, “Cezaevinde bir çıkayım hepsinin içinden geçeceğim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı.

T24 yazarı Yalçın Doğan, cezaevinde ziyaret ettiği Fatih Altaylı ile yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı. Yargılama aşamasında kendisine farklı davranıldığını söyleyen Altaylı, “Benim hitap ettiğim kitle içinde AKP’li de var, MHP’li de var. Onları da etkiliyorum, bu nedenle bana kızıyorlar. Benim gibi, aynı şekilde suçlananlardan hiçbiri ceza almamış, bu da hukukun olmadığını, bana farklı davrandıklarını bir kez daha gösteriyor” dedi.

“Çıkınca iş dünyasının içinden geçeceğim”

Tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmasına tepki göstermeyen iş dünyası için ağır sözler söyledi. 

İş dünyasından kimsenin aramadığını söyleyen Altaylı, “Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor. Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog. Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
