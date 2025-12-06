Valilik ve AKOM’dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği’nin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandığı hatırlatılarak, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada ise 7 Aralık Pazar günü kent genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış olacağı belirtilerek, beklenen yağış miktarının 20 ila 40 kilogram arasında olacağı denildi.