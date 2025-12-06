onedio
Valilik ve AKOM’dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Valilik ve AKOM’dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 19:21

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 7 Aralık Pazar günü İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldığı hatırlatılarak vatandaşların dikkatli olması yönünde bilgilendirme yapıldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yarın kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

İstanbul’da yarın yağması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hem valilikten hem de AKOM’dan uyarı geldi.

İstanbul Valiliği’nin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandığı hatırlatılarak, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı. 

AKOM’dan yapılan açıklamada ise 7 Aralık Pazar günü kent genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış olacağı belirtilerek, beklenen yağış miktarının 20 ila 40 kilogram arasında olacağı denildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
