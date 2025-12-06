Valilik ve AKOM’dan İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 7 Aralık Pazar günü İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldığı hatırlatılarak vatandaşların dikkatli olması yönünde bilgilendirme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yarın kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
İstanbul’da yarın yağması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hem valilikten hem de AKOM’dan uyarı geldi.
