'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Arif Kocabıyık Tutuklandı
İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklandı. Arif Kocabıyık, aynı suçlama ile daha önce de tutulanmış ve 24 Haziran’da tahliye edilmişti.
Arif Kocabıyık dün Çanakkale’de gözaltına alınmıştı.
Daha önce de aynı suçlamayla tutuklandı.
