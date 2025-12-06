onedio
'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Arif Kocabıyık Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 18:29

İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklandı. Arif Kocabıyık, aynı suçlama ile daha önce de tutulanmış ve 24 Haziran’da tahliye edilmişti.

Arif Kocabıyık dün Çanakkale’de gözaltına alınmıştı.

“Kendine Muhabir” isimli YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı sonrasında hem kanalın sahibi hem de açıklamaları yapan vatandaş gözaltına alınmıştı.

Aynı olay ile ilgili gözaltına alınan İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de aynı suçlamayla tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanıp serbest bırakılan İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık, son olarak üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 24 Haziran'da tahliye edilen Kocabıyık son tutuklanmasıyla beraber bir ay içerisinde 3 kere tutuklanıp serbest bırakılmış oldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
