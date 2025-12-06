'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Gözaltına Alınmıştı: Arif Kocabıyık Tutuklandı

“Kendine Muhabir” isimli YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı sonrasında hem kanalın sahibi hem de açıklamaları yapan vatandaş gözaltına alınmıştı.

Aynı olay ile ilgili gözaltına alınan İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.