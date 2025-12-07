onedio
ABD Alaska’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Can Kaybı Bildirilmedi

ABD Alaska'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Can Kaybı Bildirilmedi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
07.12.2025 - 08:46

ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Yakutat bölgesinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Az insan nüfusunun bulunduğu bölgede yaşanan deprem sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı olduğu belirtilmedi. Ayrıca deprem sonrasında tsunami uyarısı da yapılmadı.

ABD’nin Alaska eyaleti 7.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ABD’nin Alaska eyaleti 7.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
