HABAŞ'ın Kaza Sicili: Son Patlamadan Önce 27 Yılda En Az 17 İşçi Hayatını Kaybetmişti

Kadir Özdemir'in ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme, HABAŞ'ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.

Raif Çatan davasında taşeron Yüksan'ın yetkilileri ve liman yöneticilerinden oluşan beş sanığa taksirle öldürmeden 3'er yıl hapis cezası verildi, ceza indirimle 2 yıl 6 aya düştü. Dosya istinafta. Davada Raif Çatan'ın can yeleği olmadan çalıştırıldığı da gündeme geldi.

Şirketin sicilinde Aliağa dışındaki bir dava da var. 27 Nisan 2017'de Kocaeli Körfez'de HABAŞ'a ait LPG tankerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 10 kişi yaralandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Mayıs 2026'da 9 sanığa hapis cezası verdi. Asli kusurlu bulunan beş sanık arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile yönetim kurulu üyesi Erol Başaran Altıntuğ da vardı. Her biri 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezası aldı. Kararın kesinleşip kesinleşmediği bilinmiyor.