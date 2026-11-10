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HABAŞ'ın Kaza Sicili: Son Patlamadan Önce 27 Yılda En Az 17 İşçi Hayatını Kaybetmişti

HABAŞ'ın Kaza Sicili: Son Patlamadan Önce 27 Yılda En Az 17 İşçi Hayatını Kaybetmişti

İzmir
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
10.11.2026 - 17:22 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 17:41
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, biri ağır 12 işçi yaralandı. Facianın ardından fabrikanın geçmişi de yeniden konuşuluyor. Basına yansıyan kayıtlara göre aynı tesiste ve şirketin limanında 1999'dan bu yana en az 17 işçi daha iş kazalarında öldü. Fabrikada 27 yılda kaybedilen işçi sayısı tek bir günde ikiye katlandı.

HABAŞ'ta bugüne kadar yaşanan ölümlü kazaları, sonuçlanan davaları ve son patlamaya dair bilinenleri derledik.

Kaynak: Sol Haber, Ajanslar

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Patlama, bakım sırasında tavan vincinin kopmasıyla başladı.

Patlama, bakım sırasında tavan vincinin kopmasıyla başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamasına göre elektrik ark ocaklarından birinde planlı bakım yapılırken tavan vinci koptu. Düşen vinç ve üzerindeki tonlarca malzeme ark ocağına ve doğalgaz hattına çarptı, ardından patlama ve yangın çıktı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya 4 savcı atadı, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, aralarında fabrika müdürü, işveren vekili ve çelikhane müdürünün de bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Patlamada hayatını kaybeden işçiler: İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık.

1999'dan bu yana HABAŞ'ta yaşanan ölümlü kazalar

1999: Çelikhanede bir pota düştü. 4 işçi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 işçi uzun süre tedavi gördü. Bu bilgi Türk Metal Sendikası Aliağa Temsilcisi Ali Ekber Tali'nin 2018'deki açıklamasına dayanıyor, ölen işçilerin adları kamuoyuna yansımadı.

16 Kasım 2007: Hurda deposunda hurdalar ayrıştırılırken bir top mermisi patladı. 29 yaşındaki İlyas Kırdı hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2008: Kamyonlara yükleme yapılırken vinçten kayan 2,5 tonluk demir blok, 37 yaşındaki Kutbettin Özkaya'nın üzerine düştü. Üç çocuk babası Kutbettin Özkaya olay yerinde öldü.

15 Mayıs 2013: Çelikhanede vinçle kaldırılan parçanın halatı koptu. 24 yaşındaki Olgar Öner başına düşen malzeme yüzünden hayatını kaybetti.

Ağustos 2013: Fabrikada bir ay içinde dört kaza yaşandı. Engin Solmaz taşlama makinesinin kablosundaki elektrik kaçağı yüzünden akıma kapılarak öldü, diğer kazalarda üç işçi ağır yaralandı.

26 Temmuz 2018: 150 tonluk çelik ocağında kırılan elektrotlar çıkarılırken patlama oldu, beş işçi yaralandı. Yaralılardan 29 yaşındaki Evren Erik 3 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Ekim 2018: Hasan Bostancı yaklaşık 15 metre yükseklikteki toz toplama bacasından düşerek öldü.

14 Ağustos 2020: Taşeron işçi Şaban Karaca, açık sahada taşınan çelik blokların arasında sıkıştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Ekim 2020: Kadrolu işçi Kadir Özdemir eskiyen saclar değiştirilirken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

6 Kasım 2020: HABAŞ Limanı'nda taşeron firmaya bağlı çalışan vinç operatörü Raif Çatan, gece dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken denize düşüp boğuldu.

Ağustos 2022: Vinç operatörü Oktay Eryılmaz vinçten düşerek hayatını kaybetti.

11 Ocak 2024: HABAŞ Limanı'nda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Kemal Özdemir'in üzerine, gemiye yükleme sırasında metal bobin düştü.

21 Ekim 2026: Taşeron Akyaka firmasında çalışan 55 yaşındaki Hakan Doğan merdivenden yaklaşık 8 metre aşağı düşerek öldü.

5 Kasım 2026: 20 yaşındaki taşeron işçi Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basılırken patlayan lastik yüzünden ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Bu ölüm, 17 işçinin öldüğü patlamadan yalnızca dört gün önce yaşandı.

Ölümle sonuçlanmayan ağır kazalar da var

Ağustos 2018: Sürekli döküm makinesinde patlama oldu. Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül yanarak ağır yaralandı.

Mayıs 2019: Çelikhanede 120 tonluk pota, taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü, dördü ağır 11 işçi yaralandı.

Mayıs 2024: Çelik ocağındaki patlamada biri ağır dört işçi yaralandı.

Eylül 2025: Yine çelik ocağında yaşanan patlamada biri ağır yedi işçi yaralandı.

Mahkemeler bazı ölümlerde şirketi kusurlu buldu.

Mahkemeler bazı ölümlerde şirketi kusurlu buldu.

Kadir Özdemir'in ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme, HABAŞ'ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.

Raif Çatan davasında taşeron Yüksan'ın yetkilileri ve liman yöneticilerinden oluşan beş sanığa taksirle öldürmeden 3'er yıl hapis cezası verildi, ceza indirimle 2 yıl 6 aya düştü. Dosya istinafta. Davada Raif Çatan'ın can yeleği olmadan çalıştırıldığı da gündeme geldi.

Şirketin sicilinde Aliağa dışındaki bir dava da var. 27 Nisan 2017'de Kocaeli Körfez'de HABAŞ'a ait LPG tankerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 10 kişi yaralandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Mayıs 2026'da 9 sanığa hapis cezası verdi. Asli kusurlu bulunan beş sanık arasında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile yönetim kurulu üyesi Erol Başaran Altıntuğ da vardı. Her biri 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezası aldı. Kararın kesinleşip kesinleşmediği bilinmiyor.

Aliağa'da iş cinayetleri Türkiye ortalamasının çok üstünde

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) raporuna göre 2013-2022 arasında Aliağa'da en az 97 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ezilme, patlama, yüksekten düşme ve zehirlenme rapordaki başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor. İlçede demir çelik fabrikaları, rafineri, limanlar ve gemi söküm tesisleri bir arada bulunuyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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