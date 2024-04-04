Cem Yılmaz Trafikte Aldığı "Araban Güzelmiş Ne İş Yapıyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Viral Oldu
Cem Yılmaz Trafikte Aldığı "Araban Güzelmiş Ne İş Yapıyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Viral Oldu
Yeni aşkı, yeni gösterisi, yaşadığı sağlık sorunları derken epeydir gündemimizde olan Cem Yılmaz bu sefer de yüzleri gülümseten bir olayla karşımızda. Ünlü komedyen trafikte kendisine denk gelen bir kişinin 'araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?' sorusuna verdiği cevapla viral oldu.
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Komedi dünyanın en sevilen isimlerinden Cem Yılmaz özellikle son birkaç haftadır magazin gündemine yerleşmiş durumda.
Bu duruma etkisi olan farklı olaylar var tabii. Ama başlıcasının Cem Yılmaz'ı uzun aranın ardından sahnelere taşıyan CMXXIV isimli yeni gösterisi.
Merakla beklenen büyük gösterinin biletleri peynir ekmek gibi gitmişti hatırlarsanız. Ancak biletlerin dudak uçuklatan fiyatları belli bir kesim tarafından epey eleştirilmişti.
Gelelim bir diğer noktaya: Filmleri, gösterileri, sosyal medya paylaşımları derken çok büyük bir kitle tarafından sevilen ünlü komedyenin özel hayatı yıktı geçti buraları!
Bomba bir aşk haberiyle karşımıza çıkan Yılmaz, sektörle bağlantısı olmayan Necla Karahalil'e kaptırdı gönlünü. Sosyal medyadaki eğlenceli halleriyle gönülleri fetheden Karahalil, paylaştığı kokteyl ve yemek tarifleriyle de yoğun ilgi görüyor.
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Bunların yanı sıra yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gözleri üzerine çekmiş durumda kendisi. ""Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum" açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti.
Her haliyle insanları güldürmeyi başaran Cem Yılmaz bu sefer de bambaşka bir olayla gündemimize geldi.
Bir sürücü İstanbul trafiğinde Cem Yılmaz'a denk geldi. Arabasıyla göz kamaştıran ünlü komedyene o malum soru soruldu: "Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?"
Kendisini kameraya alan gencin sorusu karşısında gülümseye başlayan Yılmaz hiç düşünmeden "Ne iş olsa yaparım" dedi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇
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Yav ünlü olmakta zor he.İnsanlar eve girip napıyon la dercesine iletişime geçebiliyo birden sokakta.
Araban güzelmiş reiss.