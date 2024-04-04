Cem Yılmaz Trafikte Aldığı "Araban Güzelmiş Ne İş Yapıyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Viral Oldu

Yeni aşkı, yeni gösterisi, yaşadığı sağlık sorunları derken epeydir gündemimizde olan Cem Yılmaz bu sefer de yüzleri gülümseten bir olayla karşımızda. Ünlü komedyen trafikte kendisine denk gelen bir kişinin 'araban güzelmiş ne iş yapıyorsun?' sorusuna verdiği cevapla viral oldu.