Başhekimden Açıklama Geldi: Entübe Edilen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme!
Başhekimden Açıklama Geldi: Entübe Edilen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme!
Beyninde pıhtı attıktan sonra bilinci kapanan Kadir İnanır tüm sevenlerini korkutmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır 24 Mayıs günü yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Beykoz'da yaşadığı evinde inme geçiren usta ismin bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı ortaya çıktı.
İnanır'ın tedavisini takip eden doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasıyla sevenlerine derin nefes aldırmıştı.
Operasyona alınan ve tedbir amaçlı entübe edilen ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural ise “Entübe durumundan çıkarılıp, vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Beni tanıması, elimi tutması umut verd. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim” demişti.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama İnanır'ın son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
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Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek" dedi.
"Olumsuz bir durum yok her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere"
Başhekimin açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz:
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ohhh oy da veremedi akil adam
Seçim sonuçları yataktaki adamı bile yerinden zıplattı.
kadir bey siz uyurken ülkede atmosfer değişti bilginiz olsun