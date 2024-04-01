Başhekimden Açıklama Geldi: Entübe Edilen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme!

'Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci dereceden yakınlarıyla rahat görüşebilecek; ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da bunda etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk.'