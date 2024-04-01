Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Başhekimden Açıklama Geldi: Entübe Edilen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme!

Başhekimden Açıklama Geldi: Entübe Edilen Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme!

Kadir İnanır
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.04.2024 - 15:42

Beyninde pıhtı attıktan sonra bilinci kapanan Kadir İnanır tüm sevenlerini korkutmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır 24 Mayıs günü yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır 24 Mayıs günü yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beykoz'da yaşadığı evinde inme geçiren usta ismin bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı ortaya çıktı.

Beykoz'da yaşadığı evinde inme geçiren usta ismin bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı ortaya çıktı.

İnanır'ın tedavisini takip eden doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasıyla sevenlerine derin nefes aldırmıştı.

İnanır'ın tedavisini takip eden doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasıyla sevenlerine derin nefes aldırmıştı.

Operasyona alınan ve tedbir amaçlı entübe edilen ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural ise “Entübe durumundan çıkarılıp, vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Beni tanıması, elimi tutması umut verd. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim” demişti.

Operasyona alınan ve tedbir amaçlı entübe edilen ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural ise “Entübe durumundan çıkarılıp, vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Beni tanıması, elimi tutması umut verd. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim” demişti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama İnanır'ın son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama İnanır'ın son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek" dedi.

Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek" dedi.

'Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci dereceden yakınlarıyla rahat görüşebilecek; ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da bunda etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk.'

"Olumsuz bir durum yok her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere"

"Olumsuz bir durum yok her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere"

Başhekimin açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seda akkurt

ohhh oy da veremedi akil adam

portside

Seçim sonuçları yataktaki adamı bile yerinden zıplattı.

ipimle kuşağım

kadir bey siz uyurken ülkede atmosfer değişti bilginiz olsun