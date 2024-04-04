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Mesut Özil'in Hücum Yeleği Giyip Plevne Marşı Eşliğinde Spor Yaptığı Anlar Dillere Düştü

Mesut Özil'in Hücum Yeleği Giyip Plevne Marşı Eşliğinde Spor Yaptığı Anlar Dillere Düştü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.04.2024 - 12:41

Real Madrid ve Arsenal'in ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, İstanbul Başakşehir'e imza atmasından bir süre sonra futbol kariyerine nokta koydu. Artık emekli olsa da spor yapmayı bir an olsun bırakmayan yıldız futbolcunun son hali de dikkatlerden kaçmıyor. Plevne marşıyla yeni spor görüntülerini paylaşan Özil'e ve kaslarına yorum yağdı.

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Mesut Özil, Werder Bremen ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü futbol kulüplerinde top koşturduktan sonra Arsenal'a transfer olmuştu.

Mesut Özil, Werder Bremen ve Real Madrid gibi dünyaca ünlü futbol kulüplerinde top koşturduktan sonra Arsenal'a transfer olmuştu.

İngiltere ekibi Arsenal ise 24 Ocak 2021 tarihinde Özil'in Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

İngiltere ekibi Arsenal ise 24 Ocak 2021 tarihinde Özil'in Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olup 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil ülkemizde hayalindeki gibi bir kariyer ilerletemedi.

Bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olup 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil ülkemizde hayalindeki gibi bir kariyer ilerletemedi.

Temmuz'un ilk haftalarında sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran on numara mevkii futbolcusu İstanbul Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sadece 3 maçta 21 dakika forma giyebilen Özil yaşadığı sakatlıklarla güdeme bomba gibi düştü.

Temmuz'un ilk haftalarında sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran on numara mevkii futbolcusu İstanbul Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sadece 3 maçta 21 dakika forma giyebilen Özil yaşadığı sakatlıklarla güdeme bomba gibi düştü.

Ardından futbol kariyerini noktalayan Özil, son dönemlerde idmanlarına yoğunluk vermiş durumda. Emekli olsa da sporu aksatmayan yıldız futbolcunun son hali de gözlerden kaçacak gibi değil.

Ardından futbol kariyerini noktalayan Özil, son dönemlerde idmanlarına yoğunluk vermiş durumda. Emekli olsa da sporu aksatmayan yıldız futbolcunun son hali de gözlerden kaçacak gibi değil.
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Omuzlarını epeyce genişleten ve kas kütlesini hiç olmadığı kadar arttıran Mesut Özil yeni bir paylaşımla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Omuzlarını epeyce genişleten ve kas kütlesini hiç olmadığı kadar arttıran Mesut Özil yeni bir paylaşımla sosyal medyaya damgasını vurdu.

Plevne marşı eşliğinde ağırlık çalışan Mesut Özil'in hem kıyafet seçimine hem müzik seçimine hem de son haline yorum yağdı.

Plevne marşı eşliğinde ağırlık çalışan Mesut Özil'in hem kıyafet seçimine hem müzik seçimine hem de son haline yorum yağdı.

Buyurun o anları izlemek için sizi böyle alalım...

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