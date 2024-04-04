Mesut Özil'in Hücum Yeleği Giyip Plevne Marşı Eşliğinde Spor Yaptığı Anlar Dillere Düştü

Real Madrid ve Arsenal'in ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, İstanbul Başakşehir'e imza atmasından bir süre sonra futbol kariyerine nokta koydu. Artık emekli olsa da spor yapmayı bir an olsun bırakmayan yıldız futbolcunun son hali de dikkatlerden kaçmıyor. Plevne marşıyla yeni spor görüntülerini paylaşan Özil'e ve kaslarına yorum yağdı.