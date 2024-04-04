Ayel ve Emir Kime Benziyor? Taze Anne Yasemin Tatlıses İkizleri Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı

İdo Tatlıses'le gıpta edilesi evliliğiyle gündemden düşmeyen Yasemin Tatlıses geçtiğimiz aylarda ikizlerini kucağına aldı. Taze annenin oğullarıyla yaptığı paylaşımlar da görenleri mest ediyor. Takipçileriyle soru-cevap yapan Yasemin Tatlıses, ikizleri hakkında en merak edilen sorulara yanıt verdi.