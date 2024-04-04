Ayel ve Emir Kime Benziyor? Taze Anne Yasemin Tatlıses İkizleri Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı
Ayel ve Emir Kime Benziyor? Taze Anne Yasemin Tatlıses İkizleri Hakkında Merak Edilenleri Cevapladı
İdo Tatlıses'le gıpta edilesi evliliğiyle gündemden düşmeyen Yasemin Tatlıses geçtiğimiz aylarda ikizlerini kucağına aldı. Taze annenin oğullarıyla yaptığı paylaşımlar da görenleri mest ediyor. Takipçileriyle soru-cevap yapan Yasemin Tatlıses, ikizleri hakkında en merak edilen sorulara yanıt verdi.
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"İmparator" lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'yle olan evliliği dillere destan oldu.
Aşklarını 2017'de ilan eden İdo ve Yasemin ikilisi 2021 yılında aşklarını nikah masasına taşımıştı. Geçtiğimiz yıl ailelerini büyütecekelerini duyuran çiftten "sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" notuyla müjde vermişti.
Gebelik döneminde yaşadığı sorunları, aşermelerini ve biricik eşi İdo'yla geçirdiği keyifli günleri her an sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin gelinin hamilelik pozlarını da çok beğenmiştik.
İkiz oğullarının ilk isimlerini babalarının adları olan İbrahim ve Selim isimlerini veren Yasemin ve İdo 22 Ocak'ta bebeklerine kavuştu.
Doğumdan önce olduğu gibi sonrasında da fotoğraflar gelmeye devam etti. Anne ve baba olmanın çok yakıştığı ikilinin her karesi görenlere "maşallah" dedirtiyor.
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İki tane bebek doğurmasına rağmen eski mükemmel fiziğine kısacık bir sürede kavuşan Yasemin Tatlıses adeta düşman çatlatıyor desek yeridir.
İdo'yla birbirinden keyifli paylaşımlar yapmaya devam eden Yasemin, bu sefer soru-cevap etkinliği yapıp ikizleri hakkındaki merak edilenleri yanıtladı.
Bildiğiniz üzere ünlü güzel, ocak ayında dünyaya gelen ikizlerini paylaşıyor ama hala yüzlerini göstermedi. Yüzlerini ne zaman göstereceği sorulan Yasemin "yakında" sözünü verdi.
Çiçeği burnunda anne ve babaya sorulan en temek soru da "çocuklar kime benziyor?" sorusudur. Yasemin de İdo da kendine benzetiyormuş ikizleri.
Bebekler bir de ikizse anne ve babaya "nasıl ayırt ediyorsunuz?" diye sormak kaçınılmazdır.
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Yasemin Tatlıses'in ikiz erkek annesi adayına verdiği "Yeniden aşık olmaya hazırlan" cevabı yüreğimizi yumuşacık yaptı.
Takipçi soruları tek tek yanıtlayan Yasemin Tatlıses, İdo'nun kendisine yardım edip etmediği sorusuna da videolu bir cevap verdi.
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