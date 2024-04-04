Hande Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'ın Kocam Paylaşımının Ardında "Şizofrenik" Bir Hikaye Yattığını İddia Etti!
Hande Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'ın Kocam Paylaşımının Ardında "Şizofrenik" Bir Hikaye Yattığını İddia Etti!
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın akşam saatlerinde 'Kocam’’ notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıkmasıyla dedikodu kazanı yeniden kaynamaya başladı. Önal'a 'metressin' diyen Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu bombaları bir bir patlattı!
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1999 yılında Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Ayşe Hatun Önal uzun yıllar mankenlik yaptı. Kariyerini pek çok alana yayan Önal bir dönem de sunuculuğa yönelmişti.
Ama kendisinin yıldızı hiç şüphesiz ki müzik dünyasında parladı. Tüm Türkiye'nin "Çeksene Elini" şarkısıyla tanıdığı Önal "Kalbe Ben", "Çak Bir Selam" gibi şarkılarla da büyük beğeni topladı.
Disco şarkılarıyla gece kulüplerinin aranan ismi haline gelen Ayşe Hatun Önal'ın kariyeri kadar özel hayatı da epey dikkat çekiyor. 2014 yılında Cem Yılmaz'la sürpriz şekilde aşk yaşayan ünlü güzel 2017 yılında da Cem Belevi'yle birliktelik yaşamıştı.
Ayşe Hatun Önal geçtiğimiz akşam saatlerinde herkesi şaşkına çeviren bir hamlede bulundu. Bir adamın omzuna başını yasladığı pozuna da "kocam benim seni çok seviyorum" notunu düştü.
Herkes "Acaba Ayşe Hatun Önal evlendi mi? Ne zaman evlendi?" gibi sorular sormaya başlamıştı ki... İşler tam da o noktada patladı!
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Önal'ın yanındaki kişinin, "Adanalı" dizisinde canlandırdığı "İdil" karakteriyle hafızalara kazınan Selin Demiratar'ın 2020 yılında sessiz sedasız evlendiği iş insanı Mehmet Ali Çebi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Söylemezsem Olmaz ekibi, paylaşımı yaptıktan sonra ortalığın hareketlendiğini fark etmesiyle fotoğrafı dakikalar sonra profilinden kaldıran Ayşe Hatun Önal'ı affetmedi.
Programın sunucularından Hande Sarıoğlu "Bir düşünsene ya, senin kocanla biri omuzuna yatmış fotoğraf paylaşacak. Sen evlisin kocanı bekliyorsun. Altına da başka bir kadın fotoğrafı paylaşım "kocam benim" diyecek. Haaytt! O benim kocam ya! Ben daha boşamadım kızım. Sen nasıl kocam diyebilirsin, kocam demek ne demek? Sen şu an metressin pardon da! Başka birinin kocasını paylaşabiliyorsan, o şuursuzluğu gösterebiliyorsan..." diyerek ateş püskürmüştü.
Sarıoğlu, bugünkü canlı yayında da verdi veriştirdi: "Ayşe Hatun Önal'ın şizofrenik şekilde paylaştığı, akıl tutulması olarak paylaştığı, kocası olmayan ama "kocam" notuyla paylaştığı, başkasının kocasını paylaştığı görüntüler..."
"Asıl mevzu neymiş biliyor musunuz?" diyen Hande Sarıoğlu "Mehmet Ali Çebi'yle Selin Demiratar çok mutlular. Aslında aralarında çok güzel bir aşk ve evlilik var. Yani konumuz şu; Ayşe Hatun Önal, şizofrenik şekilde! Evet eski sevgilisi ve bu fotoğraf eski." dedi.
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O sırada söze giren Yağmur Çevik "4 yıldır unutamadığım içten içe unutamadığım, evli olduğu bildiğim bir adama neden kocam da kocam yazayım?" diye sordu.
"Neden oraya da geleyim mi?" diyerek yine bir bomba patlayan Sarıoğlu, Önal'ın yabancı arkadaşlarının kendisine ulaştığını söyledi.
Arto ise "Ama artık kendine iyi bakmalı. Biraz alkol gibi ya da başka şeyler gibi...Belki o onu yıpratmış olabilir. Anne süreci bilmem ne derken çok mutsuz olduğu bir zaman muhtemelen koymuş. Mehmet Bey'i unutamadığını az çok biliyorum" dedi.
Bomba üstüne bomba patlatan Hande Sarıoğlu "şunun bilgisini vereyim" diyerek bir pim daha çekti ve "Mehmet Ali Bey'in zamanında Ayşe Hatun Önal'la ilgili olarak 'akıl hastanesine kapatılması gerekiyor' söylemleri var." ifadeleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
O anların tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
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