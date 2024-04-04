Hande Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'ın Kocam Paylaşımının Ardında "Şizofrenik" Bir Hikaye Yattığını İddia Etti!

Ünlü iş insanının, Zeynep Demiratar'la evlenmeden önce Önal'la birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraf o zamandan kalmaymış. Sarıoğlu 'Bu çok eski bir fotoğraf. Önal'la Çebi arasında kesinlikle bir yasak aşk yok. Mehmet Ali Çebi'nin Ayşe Hatun Önal'la hiçbir ilişkisi ve alakası yok. Bu mevzudan Çebi'nin haberi yok.' ifadelerini kullandı.