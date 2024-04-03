Bu Nasıl Aşk Üçgeni: Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" Paylaşımını Hemen Silmesinin Ardındaki Olaylar Ortaya Çıktı
Bu Nasıl Aşk Üçgeni: Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" Paylaşımını Hemen Silmesinin Ardındaki Olaylar Ortaya Çıktı
Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabı üzerinden aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi. 'Kocam' yazdığı fotoğraftaki kişinin ise ünlü oyuncunun eski eşi olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz sunucularına göre bu hikayenin geçmişi bir hayli karışık...
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1999'da Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik kariyerine adım atan Ayşe Hatun Önal, yıllardır pek çok farklı sektörde karşımıza çıkıyor.
Tabii yıllar içinde kariyerini farklı bir yere evirerek şarkıcılığa başladı.
Bundan yıllar yıllar önce kendisini Cem Yılmaz ile birlikte görmüştük.
2017 yılında ise yıldırım hızıyla başlayan ve aynı hızla biten bir aşkına şahit olmuştuk.
Ancak ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla bir pozunu yayınlayarak "Kocam benim" açıklamasını yaptı.
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Ardından Önal'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu iddia edildi.
Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, fotoğraftaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğunu söyleyerek Ayşe Hatun Önal'a ateş püskürttü.
Ardından Ayşe Hatun Önal'a yönelik sözlerini sürdürerek "Sen şu an metressin pardon da" ifadelerini kullandı.
Hande Sarıoğlu'nun iddialarına göre Ayşe Hatun Önal ve Mehmet Ali Çelebi yıllar önce bir aşk yaşamış. Ancak Mehmet Ali Çelebi, Selin Demiratar ile evlenmişti.
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