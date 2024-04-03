Bu Nasıl Aşk Üçgeni: Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" Paylaşımını Hemen Silmesinin Ardındaki Olaylar Ortaya Çıktı

Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabı üzerinden aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi. 'Kocam' yazdığı fotoğraftaki kişinin ise ünlü oyuncunun eski eşi olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz sunucularına göre bu hikayenin geçmişi bir hayli karışık...