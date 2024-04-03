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Bu Nasıl Aşk Üçgeni: Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" Paylaşımını Hemen Silmesinin Ardındaki Olaylar Ortaya Çıktı

Bu Nasıl Aşk Üçgeni: Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" Paylaşımını Hemen Silmesinin Ardındaki Olaylar Ortaya Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 17:58

Şarkılarıyla herkesi eğlendiren Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabı üzerinden aşk dolu bir paylaşımda bulundu. Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi. 'Kocam' yazdığı fotoğraftaki kişinin ise ünlü oyuncunun eski eşi olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz sunucularına göre bu hikayenin geçmişi bir hayli karışık...

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1999'da Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik kariyerine adım atan Ayşe Hatun Önal, yıllardır pek çok farklı sektörde karşımıza çıkıyor.

1999'da Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik kariyerine adım atan Ayşe Hatun Önal, yıllardır pek çok farklı sektörde karşımıza çıkıyor.

Uzun yıllar boyunca mankenlik yapan ve bu süreçte sunuculuğa da adım atan Önal, sektörün tanındık isimleri arasında yerini aldı.

Tabii yıllar içinde kariyerini farklı bir yere evirerek şarkıcılığa başladı.

Tabii yıllar içinde kariyerini farklı bir yere evirerek şarkıcılığa başladı.

Hepimiz kendisini Çak Bir Selam, Olay, Katakulli gibi şarkılarıyla tanıyoruz. Ancak özel hayatı çok da göz önünde olan bir isim değil kendisi.

Bundan yıllar yıllar önce kendisini Cem Yılmaz ile birlikte görmüştük.

Bundan yıllar yıllar önce kendisini Cem Yılmaz ile birlikte görmüştük.

Bu da 2014 yılında tekabül ediyor. Epey bir eski yani.

2017 yılında ise yıldırım hızıyla başlayan ve aynı hızla biten bir aşkına şahit olmuştuk.

2017 yılında ise yıldırım hızıyla başlayan ve aynı hızla biten bir aşkına şahit olmuştuk.

Kendisi meslektaşı Cem Belevi ile sevgiliydi. Ancak ilişkileri oldukça kısa sürmüştü. Daha sonra kendisinin yanında birini göremedik.

Ancak ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla bir pozunu yayınlayarak "Kocam benim" açıklamasını yaptı.

Ancak ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla bir pozunu yayınlayarak "Kocam benim" açıklamasını yaptı.

'Kocam benim seni çok seviyorum' paylaşımını kısa bir süre içerisinde silen Ayşe Hatun Önal, görenlerin dikkatinden kaçmadı. Yoruma ise 'A' yazarak nazar boncuğu emojisi bırakmıştı.

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Ardından Önal'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu iddia edildi.

Ardından Önal'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu iddia edildi.

Selin Demiratar ve Mehmet Ali Çebi, 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, fotoğraftaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğunu söyleyerek Ayşe Hatun Önal'a ateş püskürttü.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, fotoğraftaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğunu söyleyerek Ayşe Hatun Önal'a ateş püskürttü.

Kocam açıklamasının altını çizen Sarıoğlu, 'O başkasının kocası, senin kocan değil.' dedi.

Ardından Ayşe Hatun Önal'a yönelik sözlerini sürdürerek "Sen şu an metressin pardon da" ifadelerini kullandı.

Ardından Ayşe Hatun Önal'a yönelik sözlerini sürdürerek "Sen şu an metressin pardon da" ifadelerini kullandı.

Bu durumların arkasında ise bambaşka bir aşk hikayesi olduğu iddia edildi.

Hande Sarıoğlu'nun iddialarına göre Ayşe Hatun Önal ve Mehmet Ali Çelebi yıllar önce bir aşk yaşamış. Ancak Mehmet Ali Çelebi, Selin Demiratar ile evlenmişti.

Hande Sarıoğlu'nun iddialarına göre Ayşe Hatun Önal ve Mehmet Ali Çelebi yıllar önce bir aşk yaşamış. Ancak Mehmet Ali Çelebi, Selin Demiratar ile evlenmişti.

Çebi için 'Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın' yorumuyla sözlerini noktaladı.

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