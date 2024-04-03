Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettürlü Pozlarından Sonra Bir de Aşk İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

2016 yılında henüz 23 yaşındayken işletmeci Mustafa Can Keser'le evlenen Damla Ersubaşı, 2020 yılında şiddet ve ihanet yüzünden boşanmıştı. Ancak iki kızları olan çift ilişkilerine tekrar şans verme kararı almıştı. Ancak ikinci kez boşanmışlardı.