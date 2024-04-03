Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettürlü Pozlarından Sonra Bir de Aşk İtirafıyla Herkesi Şoke Etti
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettürlü Pozlarından Sonra Bir de Aşk İtirafıyla Herkesi Şoke Etti
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanıdığımız ve geçtiğimiz yıllarda magazinde eski eşiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Damla Ersubaşı, sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı. Geçtiğimiz gün tesettür pozlarıyla gündeme gelen Ersubaşı, paylaştığı aşk ilanıyla herkesi şaşırttı. Gelin bir de birlikte bakalım!
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Damla Ersubaşı, pek çoğumuzun hatırında bir dönemin efsane dizilerinden Sihirli Annem'in, çocuk karakterlerinden biri olan Tuğçe olarak kaldı.
Tabii sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olmasıyla birlikte göz önündeki yerini korudu.
Hayatının büyük bir kısmına şahitlik ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahitlik ettiğimiz gibi.
Bu süreçte aralarında bir de velayet davası patlak vermiş, Mustafa Can Keser eski eşi Damla Ersubaşı'nın madde bağımlısı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.
Ardından uyuşturucu madde kullanmadığını kanıtlamak için test yaptıran Damla Ersubaşı, sonucu sosyal medya üzerinden paylaştı.
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Bir de sosyal medyada paylaşmış olduğu tesettürlü pozları herkesi şaşırtmış ve "Tesettüre mi girdi?" sorularını beraberinde getirmişti.
Ersubaşı'ndan tesettür pozlarının üstüne bir de herkesi şoke eden aşk pozu geldi!
Yeni aşkının yüzünü henüz göstermeyen Damla Ersubaşı'ya "eski eşinle mi barıştın?" soruları geldi.
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