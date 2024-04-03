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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettürlü Pozlarından Sonra Bir de Aşk İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı Tesettürlü Pozlarından Sonra Bir de Aşk İtirafıyla Herkesi Şoke Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 16:51

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanıdığımız ve geçtiğimiz yıllarda magazinde eski eşiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Damla Ersubaşı, sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı. Geçtiğimiz gün tesettür pozlarıyla gündeme gelen Ersubaşı, paylaştığı aşk ilanıyla herkesi şaşırttı. Gelin bir de birlikte bakalım!

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Damla Ersubaşı, pek çoğumuzun hatırında bir dönemin efsane dizilerinden Sihirli Annem'in, çocuk karakterlerinden biri olan Tuğçe olarak kaldı.

Damla Ersubaşı, pek çoğumuzun hatırında bir dönemin efsane dizilerinden Sihirli Annem'in, çocuk karakterlerinden biri olan Tuğçe olarak kaldı.

Dönemin fenomen işi Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren Ersubaşı, yıllar içerisinde oyunculuğu sürdürse de ardından ekranlara veda etmişti. Kendisini son olarak Sihirli Annem ekibinin yeniden toplandığı versiyonunda, genç haliyle izlemiştik.

Tabii sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olmasıyla birlikte göz önündeki yerini korudu.

Tabii sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olmasıyla birlikte göz önündeki yerini korudu.

Hatta yıllar içerisinde geçirdiği değişim, verdiği kilolar ve yaptırdığı işlemler de bir dönem çok konuşuldu.

Hayatının büyük bir kısmına şahitlik ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahitlik ettiğimiz gibi.

Hayatının büyük bir kısmına şahitlik ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahitlik ettiğimiz gibi.

2016 yılında henüz 23 yaşındayken işletmeci Mustafa Can Keser'le evlenen Damla Ersubaşı, 2020 yılında şiddet ve ihanet yüzünden boşanmıştı. Ancak iki kızları olan çift ilişkilerine tekrar şans verme kararı almıştı. Ancak ikinci kez boşanmışlardı.

Bu süreçte aralarında bir de velayet davası patlak vermiş, Mustafa Can Keser eski eşi Damla Ersubaşı'nın madde bağımlısı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.

Bu süreçte aralarında bir de velayet davası patlak vermiş, Mustafa Can Keser eski eşi Damla Ersubaşı'nın madde bağımlısı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.

Damla Ersubaşı ise gözyaşları içinde 'Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Beni tehdit etti.' demiş ve bu durumun eski olduğunu anlatmıştı.

Ardından uyuşturucu madde kullanmadığını kanıtlamak için test yaptıran Damla Ersubaşı, sonucu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ardından uyuşturucu madde kullanmadığını kanıtlamak için test yaptıran Damla Ersubaşı, sonucu sosyal medya üzerinden paylaştı.

'Olur da bir gün çocuklarımın karşısına çıkarsa diye test sonucunu paylaşmam gerektiğini düşündüm.'

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Bir de sosyal medyada paylaşmış olduğu tesettürlü pozları herkesi şaşırtmış ve "Tesettüre mi girdi?" sorularını beraberinde getirmişti.

Bir de sosyal medyada paylaşmış olduğu tesettürlü pozları herkesi şaşırtmış ve "Tesettüre mi girdi?" sorularını beraberinde getirmişti.

Bu fotoğrafları gündemde oldukça ilgi çekse de kendisi yalnızca bir reklam için bu kıyafetleri giymişti.

Ersubaşı'ndan tesettür pozlarının üstüne bir de herkesi şoke eden aşk pozu geldi!

Ersubaşı'ndan tesettür pozlarının üstüne bir de herkesi şoke eden aşk pozu geldi!

Sosyal medya hesabında yeni aşkını duyuran Damla Ersubaşı, pozlarının açıklamasına 'Şarkıyı enişteniz seçti.' yazdı.

Yeni aşkının yüzünü henüz göstermeyen Damla Ersubaşı'ya "eski eşinle mi barıştın?" soruları geldi.

Yeni aşkının yüzünü henüz göstermeyen Damla Ersubaşı'ya "eski eşinle mi barıştın?" soruları geldi.

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