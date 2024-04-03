Üçüncü Çocukla İlgili Kafalarda Soru İşareti Bırakan Buse Varol Bu Defa Bambaşka Bir Açıklamaya İmza Attı!
Üçüncü Çocukla İlgili Kafalarda Soru İşareti Bırakan Buse Varol Bu Defa Bambaşka Bir Açıklamaya İmza Attı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/bus...
Şarkıcı Alişan'la altı yıldır süren evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Buse Varol, üçüncü çocuk'la ilgili sözleriyle kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ünlü oyuncu, aynı soru üzerine bu kez bambaşka bir açıklama yaptı.
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Zor zamanlardan geçen fakat yine de birbirlerine olan aşkları hiç bitmeyen Alişan ve Buse Varol çifti evliliklerinde 6 seneyi geride bıraktılar.
2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinin Burak ve Eliz isminde iki tane çocukları var.
Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift, sosyal medyadan birbirlerine olan aşklarını her fırsatta paylaşmaya devam ediyorlar.
Geçtiğimiz yıllarda Alişan'ın abisini kaybetmesi üzerine zor günler geçiren çiftin boşanacakları iddiaları gündemi sarsmıştı.
Hatta Buse Varol'un mahkemeye boşanma dilekçesi verdiği bile söylenmişti.
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Zor günleri bir şekilde atlatan çift şimdilerde aşklarıyla herkese örnek oluyor.
Geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla Etiler'de görüntülenen Varol, "Ailemiz büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" sözleriyle kafa karıştırmıştı.
Önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıyan Buse Varol, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi:
"Şu an yok. İkimiz de böyle bir şey düşünmüyoruz. Artık bir duralım. İlerleyen senelerde neden olmasın?" şeklinde cevap verdi.
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