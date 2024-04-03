Üçüncü Çocukla İlgili Kafalarda Soru İşareti Bırakan Buse Varol Bu Defa Bambaşka Bir Açıklamaya İmza Attı!

Şarkıcı Alişan'la altı yıldır süren evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Buse Varol, üçüncü çocuk'la ilgili sözleriyle kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ünlü oyuncu, aynı soru üzerine bu kez bambaşka bir açıklama yaptı.