"Seçimi Kaybettim, Evleniyorum" Diyen İbrahim Tatlıses "Hakikaten Evlendim" Sözleriyle Gerçeği Açıkladı
"Seçimi Kaybettim, Evleniyorum" Diyen İbrahim Tatlıses "Hakikaten Evlendim" Sözleriyle Gerçeği Açıkladı
Ünlü isim İbrahim Tatlıses, seçimin ardından yaptığı paylaşımla herkesi dumur etmişti. Seçimi kaybettiğini ve evleneceğini açıklayan Tatlıses, yaptığı yeni paylaşımla gerçeği açıkladı.
'Hakikaten evlendim...'
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerl yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.
Seçim sonrası dikkat çeken paylaşımlardan birisi de ünlü isim İbrahim Tatlıses'den geldi.
Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben EVLENİYORUM." demişti.
Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturmuştu.
İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla bu sözlerine bir açıklık getirdi. Ünlü ismin 1 Nisan şakası yaptığı ortaya çıktı!
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"Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne, 1. Ay ne, Nisan. İkisinin toplamı ne oluyor? 1 Nisan. Ama ben hakkaten evlendim."
"İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir." diyen Tatlıses, meğerse İzmir'deki evlerine bir yenisini daha eklemiş!
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