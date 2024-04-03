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"Seçimi Kaybettim, Evleniyorum" Diyen İbrahim Tatlıses "Hakikaten Evlendim" Sözleriyle Gerçeği Açıkladı

"Seçimi Kaybettim, Evleniyorum" Diyen İbrahim Tatlıses "Hakikaten Evlendim" Sözleriyle Gerçeği Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.04.2024 - 10:48

Ünlü isim İbrahim Tatlıses, seçimin ardından yaptığı paylaşımla herkesi dumur etmişti. Seçimi kaybettiğini ve evleneceğini açıklayan Tatlıses, yaptığı yeni paylaşımla gerçeği açıkladı.

'Hakikaten evlendim...'

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerl yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerl yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Milyonlarca vatandaşın oylarını kullandığı seçimin sonucu da büyük bir merakla takip edildi. Seçim gününde ise ortaya oldukça renkli görüntüler çıkmıştı.

Ünlü isimler de sandık başında yerini almış, seçim paylaşımları yapmışlardı;

Seçim sonrası dikkat çeken paylaşımlardan birisi de ünlü isim İbrahim Tatlıses'den geldi.

Seçim sonrası dikkat çeken paylaşımlardan birisi de ünlü isim İbrahim Tatlıses'den geldi.

Daha önceki seçimlerde Şanlıurfa'dan milletvekili olmak için denemeler yapsa da başarılı olamayan Tatlıses, seçimin ardından paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben EVLENİYORUM." demişti.

Tatlıses, "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben EVLENİYORUM." demişti.

Seçimlerde aday olmayan ve evlilikle bir ilgisi olmadığını düşündüğümüz Tatlıses'in bu paylaşımı ise kafaları karıştırmıştı.

Birbirinden farklı yorumlar gelmişti kendisine;

Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturmuştu.

Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturmuştu.

Dolayısıyla İbrahim Tatlıses'in evlilik haberinin doğru olup olmadığı merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla bu sözlerine bir açıklık getirdi. Ünlü ismin 1 Nisan şakası yaptığı ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla bu sözlerine bir açıklık getirdi. Ünlü ismin 1 Nisan şakası yaptığı ortaya çıktı!
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"Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne, 1. Ay ne, Nisan. İkisinin toplamı ne oluyor? 1 Nisan. Ama ben hakkaten evlendim."

"Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne, 1. Ay ne, Nisan. İkisinin toplamı ne oluyor? 1 Nisan. Ama ben hakkaten evlendim."

'İzmir'de İnci Tower'dan kendime bir ev aldım. Yani evlendim. Şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya.'

"İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir." diyen Tatlıses, meğerse İzmir'deki evlerine bir yenisini daha eklemiş!

"İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir." diyen Tatlıses, meğerse İzmir'deki evlerine bir yenisini daha eklemiş!

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