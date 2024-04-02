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Yeşilçam'ın Efsane Kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten Türker İnanoğlu'na Duygusal Veda!

Yeşilçam'ın Efsane Kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten Türker İnanoğlu'na Duygusal Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
02.04.2024 - 23:33

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını derinden sarstı. Türk sinemasının usta ismine Yeşilçam'ın efsane kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten veda gecikmedi...

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Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.

İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, bugün geçirdiği ani rahatsızlığın ardından tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, bugün geçirdiği ani rahatsızlığın ardından tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Sürecin tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

İlk evliliğini 1964 yılında Filiz Akın'la yapan aynı zamanda da Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız İlker İnanoğlu'nun babası olan efsane ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İlk evliliğini 1964 yılında Filiz Akın'la yapan aynı zamanda da Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız İlker İnanoğlu'nun babası olan efsane ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

İlk mesaj ise 1974 yılında Filiz Akın'dan boşandıktan hemen sonra evlendiği ve halen de eşi olan Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi.

İlk mesaj ise 1974 yılında Filiz Akın'dan boşandıktan hemen sonra evlendiği ve halen de eşi olan Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi.

Eşi Gülşen Bubikoğlu'nun veda mesajının ardından Yeşilçam'ın efsane kadınlarından İnanoğlu'na veda da gecikmedi.

Eşi Gülşen Bubikoğlu'nun veda mesajının ardından Yeşilçam'ın efsane kadınlarından İnanoğlu'na veda da gecikmedi.
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Benzer şekilde uzun süredir hastalıklarla boğuşan eski eşi Filiz Akın üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Benzer şekilde uzun süredir hastalıklarla boğuşan eski eşi Filiz Akın üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

'Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden sinemanın son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…'

İnanoğlu'nun yakın dostu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

İnanoğlu'nun yakın dostu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Şoray, 'En yakın dostum ,arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım.. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm.. Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak.  Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin.' açıklamasında bulundu.

Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi ve İnanoğlu'dan da yakın dostu Hülya Koçyiğit de veda edenler arasındaydı.

Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi ve İnanoğlu'dan da yakın dostu Hülya Koçyiğit de veda edenler arasındaydı.

Koçyiğit ise, 'Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim.  Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren , huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen.  Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün….  Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Ünivsetistesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…  Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

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