Yeşilçam'ın Efsane Kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten Türker İnanoğlu'na Duygusal Veda!
Yeşilçam'ın Efsane Kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten Türker İnanoğlu'na Duygusal Veda!
Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını derinden sarstı. Türk sinemasının usta ismine Yeşilçam'ın efsane kadınları Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten veda gecikmedi...
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Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti.
İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, bugün geçirdiği ani rahatsızlığın ardından tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
İlk evliliğini 1964 yılında Filiz Akın'la yapan aynı zamanda da Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız İlker İnanoğlu'nun babası olan efsane ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
İlk mesaj ise 1974 yılında Filiz Akın'dan boşandıktan hemen sonra evlendiği ve halen de eşi olan Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi.
Eşi Gülşen Bubikoğlu'nun veda mesajının ardından Yeşilçam'ın efsane kadınlarından İnanoğlu'na veda da gecikmedi.
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Benzer şekilde uzun süredir hastalıklarla boğuşan eski eşi Filiz Akın üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
İnanoğlu'nun yakın dostu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi ve İnanoğlu'dan da yakın dostu Hülya Koçyiğit de veda edenler arasındaydı.
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