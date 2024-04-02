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Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti!

Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam
themyscira - Misafir Editör
02.04.2024 - 18:23

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini yazmasının ardından hayatta ve hastanede olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Cüneyt Özdemir'in İnanoğlu'nun entübe edildiğini açıklamasından kısa bir süre sonra acı haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 88 yaşındaki duayen isim Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turker-inano...
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Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu'ndan öldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu'ndan öldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü yapımcı ve yönetmen İnanoğlu, iki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü yapımcı ve yönetmen İnanoğlu, iki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Türker İnanoğlu'nun bugün hayatını kaybettiğini yazdı. Ancak İnanoğlu'nun yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğüne dair bazı iddialar da var.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Türker İnanoğlu'nun bugün hayatını kaybettiğini yazdı. Ancak İnanoğlu'nun yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğüne dair bazı iddialar da var.

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir de Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğuna dair bilgilerini paylaştı.

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir de Türker İnanoğlu'nun hayatta olduğuna dair bilgilerini paylaştı.
twitter.com

Özdemir son olarak Türker İnanoğlu'nun entübe edildiğini belirtmişti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
twitter.com

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