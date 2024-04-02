Türk Sinemasının Usta İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini yazmasının ardından hayatta ve hastanede olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Cüneyt Özdemir'in İnanoğlu'nun entübe edildiğini açıklamasından kısa bir süre sonra acı haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 88 yaşındaki duayen isim Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.