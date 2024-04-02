Listeye 2 Yeni İsim Girdi: Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 27 Kişi Var!
Listeye 2 Yeni İsim Girdi: Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 27 Kişi Var!
Forbes'un 2024 zenginleri listesini açıkladı. Dünyanın en zenginlerinde ilk sıralardaki isimler tanıdık olurken, listede Türkiye'den de 27 isim var. Sürpriz 2 isim de yer aldı.
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Forbes 2024 yılı Dünyanın En Zenginleri listesini açıkladı. Listede zirvede lüksün kralı Bernard Arnault ve ailesi var.
27. Geçmiş yıllarda da listede yer alan Murat Vargı, varlığını koruyarak listede sırasını da koruyor.
26. Listeye Türkiye'nin 26. dünyanın da 2545. zengini olarak giren isim Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar var.
25. Deniz Şahenk varlığında kayıp yaşasa da listede yer almaya devam ediyor.
24. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da hem varlıkta hem liste sıralamasında gerilese de dünyanın en zenginleri arasında yer aldı.
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23. Listeye giren ikinci sürpriz isim, ilkinden de anlaşılacağı gibi Baykar Teknoloji Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar.
22. Mehmet Ali Aydınlar, sıralamasını ve servetini koruyarak listede yer alıyor.
21. Faruk Eczacıbaşı da gerilese de listede Türkiye'nin en zengin 21. ismi oldu.
20. Hamdi Akın da 1,5 milyar dolardan 1,4 milyar dolara gerilemiş görülüyor.
19. Bülent Eczacıbaşı da listenin vazgeçilmezlerinden olarak serveti ve sırası irtifa kaybetse de Türkiye'nin en zengin 19. kişisi oluyor.
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18. Enerji, bankacılık, inşaat ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren Ahmet Çalık da listede yerini koruyanlardan oluyor.
17. Geçen yıl listeye giren enerji sektörünün devlerinden Ali Metin Kazancı, bu yıl yükseliş yaşayanlardan oluyor.
16. ENKA'nın patronu Mehmet Sinan Tara dünyanın da 1694. zengini oluyor.
15. Nihat Özdemir geçen yıl, gerilemeden sonra 2024'te toparlamış görünüyor.
14. LC Waikiki patronlarından Şefik Yılmaz Dizdar listede yükselenlerden oluyor.
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13. Nihat Özdemir'in ortağı Sezai Bacaksız bu yıl 2,2 milyar dolardan 1,9 milyara dolara gerilemiş.
12. LC Waikiki'nin büyük ortağı Mustafa Küçük, son 3 yılda varlığını 2 milyar dolara çıkarmış görünüyor.
11. Türkiye'nin en varlıklı kadınlarında Filiz Şahenk de listede yer alıyor.
10. ABD'nin en çok satılan ürünlerinden Chobani Yoğurtlarının üreticisi Hamdi Ulukaya da servetini artırmış.
9. Doğuş Holding CEO'su Ferit Şahenk de listede 9. sırada yer alıyor.
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8. SASA'nın patronlarından Ali Erdemoğlu, 2023'te 4,5 milyar dolar serveti bu yıl 2,5 milyar dolara gerilemiş görünüyor.
7. Listede en çok üyesi olan ailelerden ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da yerini koruyanlardan oluyor.
6. İnşaat sektörü devlerinden Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak dünyada da 1238. sırada yer alıyor. 2023
5. 2023 yılında listenin ilk sırasında yer alan SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, sıralamada gerilemiş.
4. Listenin yaş ve sıralama olarak en tecrübeli üyelerinden Koç Holding ailesinin de mensubu Semahat Sevim Arsel yerini koruyor.
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3. Teyzesinin ardından da listenin en genç ve en zengin kadın üyesi olan İpek Kıraç geliyor.
2. Kazancı Holding'in patronlarından Şaban Cemil Kazancı 20254 yılında servetini 1 milyar dolar artırarak listede de yukarı çıkıyor.
1. İşte Türkiye'nin en zengin ismi: Murat Ülker!
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