Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç YSK'nın Van Büyükşehir Belediyesi Kararına Tepki Gösterdi
Gibi Dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç YSK'nın Van Büyükşehir Belediyesi Kararına Tepki Gösterdi
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediyesi'ni %55'lik oy oranıyla DEM Partili Abdullah Zeydan kazandı. Ancak Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasıyla belediye yaklaşık 30 puan fark attığı Ak Partili Abdulahat Arvas'a geçti. Oyuncu Kıvanç Kılınç ise seçim sonucunu paylaşarak karara tepki gösterdi.
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Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına başta Özgür Özel olmak üzere pek çok kişiden tepki geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Kılınç ise cümle kurmadan seçim sonuçlarını paylaşarak tepki gösterdi.
Paylaşım şöyle 👇
Kılınç'ın paylaşımına gelen bazı tepkiler şöyle 👇
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