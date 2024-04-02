Van'da Kazanan Abdullah Zeydan'ın Seçilme Hakkı Geri Alındı: Başkanlık AK Partili Adayın Oldu!

'Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.'

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şunları söyledi:

'Kayyım rejimine verilen net cevaba karşı, mesai bitimine dakikalar kala Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gasbıyla karşı karşıya bırakıldık.

DEM Parti'nin buna dair herhangi bir sorumluluğu yok, bu tür girişimlerde bulunacaklarını tahmin ediyorduk, DEM Parti tarafından herhangi bir boşluk bırakılmadı. Aday belirleme sürecinde ön seçimin yanı sıra işte bununla karşılaşacağımızı da bildiğimiz için titizlikle hareket ettik.

Zeydan bütün hukuki prosedürleri tamamlayarak YSK'ya başvuruda bulundu, başvurusu kabul edildi. Tüm incelemeleri yapılmış, tüm prosedürler hukuka uygun bulunmuş, seçime saatler kala Adalet Bakanı aracılığıyla yapılmak istenen irade gasbına gereken cevabı halk veriyor, verecek.'