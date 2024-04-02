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Van'da Kazanan Abdullah Zeydan'ın Seçilme Hakkı Geri Alındı: Başkanlık AK Partili Adayın Oldu!

Van'da Kazanan Abdullah Zeydan'ın Seçilme Hakkı Geri Alındı: Başkanlık AK Partili Adayın Oldu!

Van DEM Parti Abdullah Zeydan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 14:16

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması hakkında açıklama yapan DEM Parti, 'Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır' ifadelerini kullandı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise 'Bu tür girişimlerde bulunacaklarını tahmin ediyorduk' dedi.

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Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.

Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.

Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkan Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkan Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

Kaynak

Partiden yapılan açıklamada şu bölümler öne çıktı: 👇

Partiden yapılan açıklamada şu bölümler öne çıktı: 👇

'Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.' 

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şunları söyledi: 

'Kayyım rejimine verilen net cevaba karşı, mesai bitimine dakikalar kala Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gasbıyla karşı karşıya bırakıldık.

DEM Parti'nin buna dair herhangi bir sorumluluğu yok, bu tür girişimlerde bulunacaklarını tahmin ediyorduk, DEM Parti tarafından herhangi bir boşluk bırakılmadı. Aday belirleme sürecinde ön seçimin yanı sıra işte bununla karşılaşacağımızı da bildiğimiz için titizlikle hareket ettik.

Zeydan bütün hukuki prosedürleri tamamlayarak YSK'ya başvuruda bulundu, başvurusu kabul edildi. Tüm incelemeleri yapılmış, tüm prosedürler hukuka uygun bulunmuş, seçime saatler kala Adalet Bakanı aracılığıyla yapılmak istenen irade gasbına gereken cevabı halk veriyor, verecek.'

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın paylaşımı 👇

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yapılan başvuru üzerine, seçimi farklı kazanan Abdullah Zeydan'ın yerine AK Partili Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlediği belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yapılan başvuru üzerine, seçimi farklı kazanan Abdullah Zeydan'ın yerine AK Partili Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlediği belirtiliyor.

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy oranıyla seçimlerde kazanan taraf olmuştu.

AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas ise yüzde 27.15 ile ikinci sırada yer almıştı.

DEM Parti ayrıca Van'da 13 ilçenin tamamını kazanmıştı.

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