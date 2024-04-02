Van'da Kazanan Abdullah Zeydan'ın Seçilme Hakkı Geri Alındı: Başkanlık AK Partili Adayın Oldu!
Van'da Kazanan Abdullah Zeydan'ın Seçilme Hakkı Geri Alındı: Başkanlık AK Partili Adayın Oldu!
Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması hakkında açıklama yapan DEM Parti, 'Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır' ifadelerini kullandı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise 'Bu tür girişimlerde bulunacaklarını tahmin ediyorduk' dedi.
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Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.
Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.
DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen eş başkan Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada şu bölümler öne çıktı: 👇
DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın paylaşımı 👇
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yapılan başvuru üzerine, seçimi farklı kazanan Abdullah Zeydan'ın yerine AK Partili Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlediği belirtiliyor.
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