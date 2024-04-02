"Muhalefetin Cenazesini Kılacağız" Demişti: Yavuz Ağıralioğlu'na 31 Mart Tahminleri Hatırlatıldı

14 Mayıs Genel Seçimleri gibi 31 Mart Yerel Seçimleri de hem siyasilerin hem anket firmalarının ağır yanılgılar ve yenilgiler aldığı seçimler olarak siyasi tarihimize geçti. Yanılanlardan biri de eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu. 27 Mart 2024 tarihinde Medyascope'a açıklamalardan bulunan Ağıralioğlu'nun tutmayan tahminleri seçim sonrası hatırlatıldı.