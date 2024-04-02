"Muhalefetin Cenazesini Kılacağız" Demişti: Yavuz Ağıralioğlu'na 31 Mart Tahminleri Hatırlatıldı
"Muhalefetin Cenazesini Kılacağız" Demişti: Yavuz Ağıralioğlu'na 31 Mart Tahminleri Hatırlatıldı
14 Mayıs Genel Seçimleri gibi 31 Mart Yerel Seçimleri de hem siyasilerin hem anket firmalarının ağır yanılgılar ve yenilgiler aldığı seçimler olarak siyasi tarihimize geçti. Yanılanlardan biri de eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu. 27 Mart 2024 tarihinde Medyascope'a açıklamalardan bulunan Ağıralioğlu'nun tutmayan tahminleri seçim sonrası hatırlatıldı.
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2023 seçimleri öncesi içinde bulunduğu Millet İttifakı'na yaptığı sert eleştirilerin ardından uzun yıllar çalıştığı İyi Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu kendine farklı bir siyasi rota çizen isimlerden.
Hatta 27 Mart günü yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekili şu ifadeleri kullanmıştı.
Son seçimde muhalefetin üstünlüğünün ortaya çıkmasıyla Ağıralioğlu'na bu ifadeleri hatırlatıldı.
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