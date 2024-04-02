Malikanesinin 1 Milyon Dolardan Pahalı Olduğunu Açıklayan Sinan Oğan Tepkilerin Odağında
Malikanesinin 1 Milyon Dolardan Pahalı Olduğunu Açıklayan Sinan Oğan Tepkilerin Odağında
Son Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulan isimlerinden Sinan Oğan sürekli malvarlığı, arsa, lüks araba gibi haberlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan ITV'nin konuğu olan Oğan, programın sunucusuna malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini söyledi. Ardından durumu açıklamaya çalışsa da tepkiler dinmedi.
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Oğan ilk turdaki tarafsız tutumuyla %5.30 oy alarak sürpriz yapmış, adayı olduğu Ata İttifakı'nın ana partisi Zafer Kılıçdaroğlu'na destek verse de kendisi Erdoğan'ı desteklemişti.
Mütavazı bir kampanya yürüten Oğan'ın o günden beri malvarlığı, tatilleri, arabaları sürekli gündeme geldi.
Azerbaycan'ın ITV'sine kapılarını açan Oğan ve sunucu arasındaki diyalog şöyleydi 👇
Tepkiler oldukça sertti.
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Oğan ise X hesabında buraya seçim sonrasında sahip olmadığını daha önceden aldığını açıkladı.
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