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Malikanesinin 1 Milyon Dolardan Pahalı Olduğunu Açıklayan Sinan Oğan Tepkilerin Odağında

Malikanesinin 1 Milyon Dolardan Pahalı Olduğunu Açıklayan Sinan Oğan Tepkilerin Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.04.2024 - 12:48

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulan isimlerinden Sinan Oğan sürekli malvarlığı, arsa, lüks araba gibi haberlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan ITV'nin konuğu olan Oğan, programın sunucusuna malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini söyledi. Ardından durumu açıklamaya çalışsa da tepkiler dinmedi.

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Oğan ilk turdaki tarafsız tutumuyla %5.30 oy alarak sürpriz yapmış, adayı olduğu Ata İttifakı'nın ana partisi Zafer Kılıçdaroğlu'na destek verse de kendisi Erdoğan'ı desteklemişti.

Oğan ilk turdaki tarafsız tutumuyla %5.30 oy alarak sürpriz yapmış, adayı olduğu Ata İttifakı'nın ana partisi Zafer Kılıçdaroğlu'na destek verse de kendisi Erdoğan'ı desteklemişti.

Mütavazı bir kampanya yürüten Oğan'ın o günden beri malvarlığı, tatilleri, arabaları sürekli gündeme geldi.

Mütavazı bir kampanya yürüten Oğan'ın o günden beri malvarlığı, tatilleri, arabaları sürekli gündeme geldi.

Azerbaycan'ın ITV'sine kapılarını açan Oğan ve sunucu arasındaki diyalog şöyleydi 👇

Tepkiler oldukça sertti.

Tepkiler oldukça sertti.
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Oğan ise X hesabında buraya seçim sonrasında sahip olmadığını daha önceden aldığını açıkladı.

Oğan ise X hesabında buraya seçim sonrasında sahip olmadığını daha önceden aldığını açıkladı.
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