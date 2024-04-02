Malikanesinin 1 Milyon Dolardan Pahalı Olduğunu Açıklayan Sinan Oğan Tepkilerin Odağında

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulan isimlerinden Sinan Oğan sürekli malvarlığı, arsa, lüks araba gibi haberlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan ITV'nin konuğu olan Oğan, programın sunucusuna malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini söyledi. Ardından durumu açıklamaya çalışsa da tepkiler dinmedi.