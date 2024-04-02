Sinan Oğan Seçimden Sonra Aldığı İddia Edilen Lüks Eviyle İlgili Konuştu!
Sinan Oğan Seçimden Sonra Aldığı İddia Edilen Lüks Eviyle İlgili Konuştu!
Genel seçimlerin ardından mal varlığıyla gündeme gelen Sinan Oğan, konuk olduğu programda evinin fiyatını açıkladı ve sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz genel seçimlerde Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın mal varlığı sık sık gündeme geliyor.
Gazeteci Deniz Zeyrek, Oğan'ın 2 Milyon TL’lik Alman arabasını bindiğini iddia etmişti. Veryansın TV’de Ankara’nın Gölbaşı’nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2’den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti.
Tüm bunlarla birlikte Sinan Oğan'ın konuk olduğu bir programda malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini, futbol ve voleybol sahasının olduğunu söylemesi gündem oldu.
Gazeteci Ozan Balık da Oğan'a "Evinizi Ümit Özdağ tesbih koleksiyonunu satmadan önce mi aldınız?" sorusunu sordu.
Sinan Oğan da sosyal medya hesabında Ozan Balık'a yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oğan, "Burayı 2020 yılında aldım. Geçmiş yıllarda bu bahçeden çok sayıda fotoğraflar paylaştım. Beni takip edenler de yakından bilir burayı. Ayrıca içinde basket sahası yok. Boş toprağa bir kale koyup arada futbol oynadık, iki de direk dikip file gerip arada voleybol oynuyoruz. Umarım bu açıklamalardan sonra efendice özrünüzü diler, bir daha da algı yapmak için bu kadar küçülmezsiniz." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şu açıklamalarınla beni yüreğimden yaraladı kalbim kan agladı kendimden utandım lan sen bizi gerizekalımı zannediyon öyle zannedenler pazar günü boyunun ölçü... Devamını Gör
Bu evde soğanı yırmınan gırıp yemenin tadı bir başka olur. Yanına da sobada pişmiş ekmek.
Soyup Soğan: "Soyguna engel olamıyorsan eğer, ona dahil olacaksın".