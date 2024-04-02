Artık Seçildiler: Kaç Para Maaş Alacaklar? Belediye Başkanları, Muhtarlar Ne Kazanacak?
Artık Seçildiler: Kaç Para Maaş Alacaklar? Belediye Başkanları, Muhtarlar Ne Kazanacak?
2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. YSK'nın resmi açıklaması sonrası mazbatasını alacak olan seçilmiş il, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ne kadar maaş alacak? 2019'dan bu yana maaşları ne kadar arttı?
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Seçimlerin sonuçlanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre değişim herkesin konuştuğu ana konu olurken, malumunuz seçimde de ana etken olan ekonomiden biz devam edelim. En sevdiğimiz kısım: Maaşlar!
Köy ve mahalle muhtarları asgari ücret üzerinden maaşlarını alıyor.
Belediye başkanlarının olayı biraz daha karmaşık, nüfus, büyükşehir gibi değişkenler maaşları etkiliyor.
Bu kategorideki şehirler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli oldu. Burada Kocaeli'ne not düşmek gerekirse 2019'da 2 milyondan az olan nüfusu 2 milyonun üzerine çıkmış.
Bu kategoride de Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Sakarya, Muğla ve Denizli var. Burada da Muğla nüfus artışıyla kategori değiştirmiş.
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Eskişehir, Mardin, Trabzon, Ordu, Afyonkarahisar, Erzurum, Malatya, Sivas, Batman, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Zonguldak, Kütahya, Şırnak, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Ağrı belediye başkanları 2019'da 16 bin 351 lira alırken, artık 119 bin 670 lira maaş alacak.
Gelelim nüfusu 500 bin ila 250 bin kişi arasındaki belediyelerin başkanlarına, 2019 yılında seçildiklerine 14 bin 214 lira maaş alan başkanlar, artık 104 bin 453 lira maaş alacak.
Nüfusu 50 bin kişiden az olan il merkezi belediyelerin başkanları da 77.822 TL lira alırken, Türkiye'de böyle bir il de bulunmuyor. En düşük nüfusa sahip 3 il, 92 bin 819 kişilik nüfusuyla Ardahan, 89 bin 317 kişilik nüfusuyla Tunceli ve 86 bin 47 kişiyle Bayburt var.
Gelelim yine kıyasıya bir yarışın döndüğü Belediye Meclislerine!
Belediye meclisi üyeleri, katıldıkları meclis ve komisyon toplantılarından "huzur hakkı" alıyor.
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Bir nevi, kendimize ne kadar verelim diye oylanan, belki de en anlaşması kolay oylama oluyor.
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