Artık Seçildiler: Kaç Para Maaş Alacaklar? Belediye Başkanları, Muhtarlar Ne Kazanacak?

TÜİK ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi, 398 belde belediyesi bulunuyor. Türkiye'nin 32 bin 250 mahallesi ve 18 bin 254 de köyü var.

Buralarda görev yapacak belediye başkanları, muhtarlar önemli bir sayı ve haliyle maaşlarıyla önemli bir gider oluşturuyor.