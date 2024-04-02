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Artık Seçildiler: Kaç Para Maaş Alacaklar? Belediye Başkanları, Muhtarlar Ne Kazanacak?

Artık Seçildiler: Kaç Para Maaş Alacaklar? Belediye Başkanları, Muhtarlar Ne Kazanacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 12:50

2024 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. YSK'nın resmi açıklaması sonrası mazbatasını alacak olan seçilmiş il, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ne kadar maaş alacak? 2019'dan bu yana maaşları ne kadar arttı?

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Seçimlerin sonuçlanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre değişim herkesin konuştuğu ana konu olurken, malumunuz seçimde de ana etken olan ekonomiden biz devam edelim. En sevdiğimiz kısım: Maaşlar!

Seçimlerin sonuçlanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre değişim herkesin konuştuğu ana konu olurken, malumunuz seçimde de ana etken olan ekonomiden biz devam edelim. En sevdiğimiz kısım: Maaşlar!

TÜİK ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi, 398 belde belediyesi bulunuyor. Türkiye'nin 32 bin 250 mahallesi ve 18 bin 254 de köyü var. 

Buralarda görev yapacak belediye başkanları, muhtarlar önemli bir sayı ve haliyle maaşlarıyla önemli bir gider oluşturuyor.

Köy ve mahalle muhtarları asgari ücret üzerinden maaşlarını alıyor.

Köy ve mahalle muhtarları asgari ücret üzerinden maaşlarını alıyor.

Bazı bölgelerde (bu seçimlerde de oldu) birbirlerini öldürecek seviyede rekabete girişen muhtarların hizmet aşkına saygı duymamak da elde olmazken, seçilen muhtarlar, muhtarlarımız, 17 bin 2 TL de maaş alacak ve ayda yaklaşık 858 milyon 669 bin 8 lira kamudan maaş ödemesi alacaklar.

Belediye başkanlarının olayı biraz daha karmaşık, nüfus, büyükşehir gibi değişkenler maaşları etkiliyor.

Belediye başkanlarının olayı biraz daha karmaşık, nüfus, büyükşehir gibi değişkenler maaşları etkiliyor.

Türkiye'nin en büyük şehri ve seçimlerin de gözbebeği İstanbul ile başlayalım. Ekrem İmamoğlu, ilk seçildiği 2019 yılında 24 bin 68 lira alırken, 2024 itibarıyla 176 bin 735 lira maaş alacak. Maaşlar seçimler arası 5 yılda yüzde 634,31 oranında yükselmiş. Asgari ücret bazında da 12 maaştan 10 maaşa düşmüşler. 

Tabi burada 2 milyonun üzerinde olan şehirlerin belediye başkanları olarak ayrılıyorlar. Normal bir iş yeri olsa Ekrem İmamoğlu, 'yaptığım benim 15 milyon 655 bin 924 kişinin işiyle Adana, Gaziantep ya da Kocaeli işi aynı mı?' diye sorup maaşına zam isteyebilirdi.

Bu kategorideki şehirler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli oldu. Burada Kocaeli'ne not düşmek gerekirse 2019'da 2 milyondan az olan nüfusu 2 milyonun üzerine çıkmış.

Bu kategorideki şehirler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli oldu. Burada Kocaeli'ne not düşmek gerekirse 2019'da 2 milyondan az olan nüfusu 2 milyonun üzerine çıkmış.

1 ila 2 milyon arasında nüfusu olan belediye başkanları da 2019'da 19 bin 929 lira alırken, artık 144 bin 300 lira alacak.

Bu kategoride de Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Sakarya, Muğla ve Denizli var. Burada da Muğla nüfus artışıyla kategori değiştirmiş.

Bu kategoride de Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Van, Kahramanmaraş, Sakarya, Muğla ve Denizli var. Burada da Muğla nüfus artışıyla kategori değiştirmiş.
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Eskişehir, Mardin, Trabzon, Ordu, Afyonkarahisar, Erzurum, Malatya, Sivas, Batman, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Zonguldak, Kütahya, Şırnak, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Ağrı belediye başkanları 2019'da 16 bin 351 lira alırken, artık 119 bin 670 lira maaş alacak.

Eskişehir, Mardin, Trabzon, Ordu, Afyonkarahisar, Erzurum, Malatya, Sivas, Batman, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Zonguldak, Kütahya, Şırnak, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Ağrı belediye başkanları 2019'da 16 bin 351 lira alırken, artık 119 bin 670 lira maaş alacak.

Gelelim nüfusu 500 bin ila 250 bin kişi arasındaki belediyelerin başkanlarına, 2019 yılında seçildiklerine 14 bin 214 lira maaş alan başkanlar, artık 104 bin 453 lira maaş alacak.

Gelelim nüfusu 500 bin ila 250 bin kişi arasındaki belediyelerin başkanlarına, 2019 yılında seçildiklerine 14 bin 214 lira maaş alan başkanlar, artık 104 bin 453 lira maaş alacak.

Nüfusa göre maaşlarda 2024 yılında 250 bin ila 100 bin kişi arasındaki bir belediye yönetecek başkanlar 89 bin 235 TL hak ederken, 100 bin ila 50 binlik bir bölgede başkan 77 bin 822 lira, 50 bin ila 10 bin kişilik bir belediyeyi yöneten başkan 62 bin 605 TL, 10 binden az nüfusu olan bir belediye başkanı 54 bin 996 lira alacak.

Nüfusu 50 bin kişiden az olan il merkezi belediyelerin başkanları da 77.822 TL lira alırken, Türkiye'de böyle bir il de bulunmuyor. En düşük nüfusa sahip 3 il, 92 bin 819 kişilik nüfusuyla Ardahan, 89 bin 317 kişilik nüfusuyla Tunceli ve 86 bin 47 kişiyle Bayburt var.

Nüfusu 50 bin kişiden az olan il merkezi belediyelerin başkanları da 77.822 TL lira alırken, Türkiye'de böyle bir il de bulunmuyor. En düşük nüfusa sahip 3 il, 92 bin 819 kişilik nüfusuyla Ardahan, 89 bin 317 kişilik nüfusuyla Tunceli ve 86 bin 47 kişiyle Bayburt var.

Gelelim yine kıyasıya bir yarışın döndüğü Belediye Meclislerine!

Gelelim yine kıyasıya bir yarışın döndüğü Belediye Meclislerine!

Beldesine, semtine, ilçesine hizmet aşkı yüksek olanların emekleri karşılığı alacakları ödenekler, bir aylık bir de katılımları doğrultusunda oluyor.

Belediye meclisi üyeleri, katıldıkları meclis ve komisyon toplantılarından "huzur hakkı" alıyor.

Belediye meclisi üyeleri, katıldıkları meclis ve komisyon toplantılarından "huzur hakkı" alıyor.

Günlük huzur hakkı, belediye başkanının brüt ödeneği üzerinden günlük tutarın 3’te 1’ini geçmemek şartıyla, belediye meclisi tarafından belirleniyor.

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Bir nevi, kendimize ne kadar verelim diye oylanan, belki de en anlaşması kolay oylama oluyor.

Bir nevi, kendimize ne kadar verelim diye oylanan, belki de en anlaşması kolay oylama oluyor.

Hesaplanan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilirken, aylık olarak da nüfusu 10 bine 'e kadar olan belediyelerde 2 bin 663 TL, nüfusu 50 bin-10 bin arasında olan belediyelerde 3 bin 424 TL, 50 bin-200 bin olan belediyelerde 4 bin 565 TL ve 200 bin üzerinde olan belediyelerde de 5 bin 707 TL tutarında 'aylık brüt ödenek' veriliyor. 

Büyükşehir belediye encümenlerinde ise aylık brüt ödenek 9 bin 130 lira olarak görülüyor.

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