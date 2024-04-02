AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme: "Dönüm Noktası Olacak"
AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme: "Dönüm Noktası Olacak"
AK Parti'nin büyük kan kaybı yaşadığı seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarıyla ilgili, 'Partimize dönük mesajları net şekilde okuyacağız. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak.' ifadelerini kullandı.
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AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamadı.
14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.
AK Parti bugün yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları değerlendirildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: 👇
Ömer Çelik’e Van’daki seçimde başkanlığın DEM Parti adayından AK Parti’ye geçmesi de soruldu.
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