AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme: "Dönüm Noktası Olacak"

Çelik ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış.

Bu siyasi alanın müdahale edebileceği bir alan değil. Burada İl Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu yetkili.

İtiraz edeceklerse, itiraz mekanizmaları bellidir.”