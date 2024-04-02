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AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme: "Dönüm Noktası Olacak"

AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme: "Dönüm Noktası Olacak"

AK Parti seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 17:58

AK Parti'nin büyük kan kaybı yaşadığı seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarıyla ilgili, 'Partimize dönük mesajları net şekilde okuyacağız. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak.' ifadelerini kullandı. 

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AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamadı.

AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamadı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

AK Parti bugün yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları değerlendirildi.

AK Parti bugün yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçları değerlendirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: 👇

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: 👇

31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine şekilde ele alacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacak.

'Milletimizin bu tabloyla birlikte ortaya koyduğu, gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.' 

'Erken seçim çağrılarının mantığı yok. Genel seçim gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. 

Bütün bu dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin verdiği yetkiyle görevini yerine getirecektir.'

Ömer Çelik’e Van’daki seçimde başkanlığın DEM Parti adayından AK Parti’ye geçmesi de soruldu.

Ömer Çelik’e Van’daki seçimde başkanlığın DEM Parti adayından AK Parti’ye geçmesi de soruldu.

Çelik ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. 

Bu siyasi alanın müdahale edebileceği bir alan değil. Burada İl Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu yetkili. 

İtiraz edeceklerse, itiraz mekanizmaları bellidir.” 

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