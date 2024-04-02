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Van'daki Belediye Başkanlığı Krizine Özgür Özel'den Tepki: "Van Halkının İradesine Pusu"

Van'daki Belediye Başkanlığı Krizine Özgür Özel'den Tepki: "Van Halkının İradesine Pusu"

Van Özgür Özel DEM Parti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 16:21

Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, karar için 'İkinci olan adaya mazbata vermek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır' ifadelerini kullandı. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili rakibine 30 puan fark atarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili rakibine 30 puan fark atarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Özgür Özel,"İkinci olan adaya mazbata vermek Van halkının iradesine pusu kurmaktır" dedi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇

Özgür Özel,"İkinci olan adaya mazbata vermek Van halkının iradesine pusu kurmaktır" dedi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇

'Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı. 

Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. 

Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK da şaşar noktasına gelir. 

Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Böyle bir hataya ve böyle yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. 

Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğim tüm sözleri yükümsüz kılar.”

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.

Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.

Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.

Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor. 

Abdullah Zeydan ise “Ben bunu kabul edersem şerefsizim. Vicdanı olan, haysiyeti olan herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. Halkımıza çağrı yapıyorum, iradenize sahip çıkın” ifadelerini kullandı. 

DEM Parti'nin karara yarın itiraz edeceği öğrenildi.

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