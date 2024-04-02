Van'daki Belediye Başkanlığı Krizine Özgür Özel'den Tepki: "Van Halkının İradesine Pusu"
Van'daki Belediye Başkanlığı Krizine Özgür Özel'den Tepki: "Van Halkının İradesine Pusu"
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, karar için 'İkinci olan adaya mazbata vermek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır' ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili rakibine 30 puan fark atarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Özgür Özel,"İkinci olan adaya mazbata vermek Van halkının iradesine pusu kurmaktır" dedi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 👇
Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.
Abdullah Zeydan, HDP'nin Hakkâri Milletvekili iken 2016'da HDP eş başkanlarıyla birlikte tutuklanmış ve yedi yıllık hapis cezasının ardından geçen yıl tahliye edilmişti.
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