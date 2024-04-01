Seçimi Kaybettiği İçin Evleneceğini Duyuran İbrahim Tatlıses'in Bahanesi Herkesi Güldürdü!
Seçimi Kaybettiği İçin Evleneceğini Duyuran İbrahim Tatlıses'in Bahanesi Herkesi Güldürdü!
Daha önce milletvekili olabilmek için verdiği çabaları sonuçsuz kalan İbrahim Tatlıses seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamayla herkesi dumur etti. İmparator evleneceğini duyurdu!
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31 Mart'ta milyonlarca vatandaş, belediyelerde görev yapmaları için destekledikleri isimleri seçmek için oy verdi.
Sandık başına gidenler vatandaşlık görevini tamamladıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçti. Büyükşehirler ayrı bir ilgiyle takip edildi.
Sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla beraber ortaya çıkan sonuçlar kimilerine bayramı yaşatırken kimilerini de hezimete uğrattı.
Bu yerel seçimde oy oranını yüzde 37.1'e çıkaran CHP, oyu yüzde 36'ya düşen AK Parti'ye büyük kan kaybettirdi.
Seçim sonrası paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden biri de İbrahim Tatlıses oldu. Daha önce memleketi Şanlıurfa'dan milletvekili olmak için denemeler yapsa da başarılı olamayan ünlü türkücünün açıklaması gündeme damga vurdu.
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Yaptığı paylaşımın seçimle alakasını çözemediğimiz İbrahim Tatlıses seçimi kaybettiği için evleneceğini duyurdu. Kendisi daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturmuştu.
"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben EVLENİYORUM."
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