Maziyi Hatırlattı! Uğur Dündar Orhan Gencebay'a Kendi Şarkısı ile Mesaj Verdi!
Maziyi Hatırlattı! Uğur Dündar Orhan Gencebay'a Kendi Şarkısı ile Mesaj Verdi!
Gazeteci Uğur Dündar X'da yaptığı paylaşımında Orhan Gencebay'a geçmişi hatırlattı. Gencabay'a kendi şarkısı ile gönderme yaptı.
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31 Mart yerel seçimleri geride kaldı ancak sosyal medyada tartışma devam ediyor. Bu kez gazeteci Uğur Dündar'dan çıkış geldi.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye etmişti.
Şarkı, Şişli'de düzenlenen Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması'nda çalınmıştı. Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıkarak şarkıya eşlik etmişti.
Seçim sonuçlarının açıklandığı akşam, gazeteci Uğur Dündar seçimi Sözcü TV canlı yayınında yorumladı.
Yayında Dündar, "İstanbul için eğer Ekrem İmamoğlu 4 puanın üzerinde bir farkla kazanırsa sadece Murat Kurum’a karşı değil, Cumhurbaşkanına, 17 bakana ve Orhan Gencebay’a karşı bir zafer kazanmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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Bu kadarla kalmadı... Ünlü gazeteci X hesabından yaptığı paylaşımda Gencebay'a maziyi hatırlattı.
"Orhan Gencebay'ı TRT ekranlarına çıkartmıyorlardı. Yasaklıydı. Yasağın kaldırılması için büyük mücadele verdim. Bu uğurda tek kanallı TRT-Tv'den ayrılmayı bile göze alıp, ekrana çıkardım" diyen Dündar, ünlü sanatçıya kendi şarkısı ile seslendi.
"Kula kulluk edene yazıklar olsun" dedi.
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