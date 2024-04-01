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Seçim Sonrası Ünlü Astrologlar Birbirine Girdi: Sonucu 'Ben Bildim' Kavgası!

Seçim Sonrası Ünlü Astrologlar Birbirine Girdi: Sonucu 'Ben Bildim' Kavgası!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 14:20

Yerel seçim sonuçlarının ardından ünlü astrologlar Dinçer Güner ve Can Aydoğmuş X'da birbirlerine girdi. Karşılıklı laf dalaşına giren astrologların kavgası kullanıcıları ikiye böldü.

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Seçim gerginliği sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü astrologlar X'da birbirine girdi.

Seçim gerginliği sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü astrologlar X'da birbirine girdi.

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte CHP'nin üstünlüğünü gören astrologlar, "Sonucu ben bildim" kavgası yaptı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte CHP'nin üstünlüğünü gören astrologlar, "Sonucu ben bildim" kavgası yaptı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, seçim öncesi yorumlarında isim vermeden durum değerlendirmesi yapmıştı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, seçim öncesi yorumlarında isim vermeden durum değerlendirmesi yapmıştı.

Paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nu Satürn zorlayacak. Murat Kurum ise Jüpiter'den şanslı ama bu geçici bir şans" diye yazdı.

Paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nu Satürn zorlayacak. Murat Kurum ise Jüpiter'den şanslı ama bu geçici bir şans" diye yazdı.
twitter.com

Hatta takipçilerinden "Ortadan konuştun" diye eleştiri de almıştı.

Hatta takipçilerinden "Ortadan konuştun" diye eleştiri de almıştı.
twitter.com
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Seçim sonuçları açıklanınca "Tebrik mesajlarınız için teşekkürler" yazan Güner, Aydoğmuş'u kızdırdı.

Seçim sonuçları açıklanınca "Tebrik mesajlarınız için teşekkürler" yazan Güner, Aydoğmuş'u kızdırdı.

Güner, kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı ve sonucu bildiğini söyledi.

Güner, kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı ve sonucu bildiğini söyledi.
twitter.com

Astrolog Can Aydoğmuş, "Dinçer Güner 'ben tek bildim' diye paylaşmış. İnanılmaz bir şey! Eski yazıları ve söylediklerini göz önünde bulundurun. Son derece iki yönlü bir astroloji yazısı yazıp sonra 'ben bildim' demek ne ya?" diyerek isyan etti.

Astrolog Can Aydoğmuş, "Dinçer Güner 'ben tek bildim' diye paylaşmış. İnanılmaz bir şey! Eski yazıları ve söylediklerini göz önünde bulundurun. Son derece iki yönlü bir astroloji yazısı yazıp sonra 'ben bildim' demek ne ya?" diyerek isyan etti.

"Resmen ortadan konuşmuşsun. Hakkımı yeme!" 👇🏻

"Resmen ortadan konuşmuşsun. Hakkımı yeme!" 👇🏻
twitter.com

Aydoğmuş gemiş paylaşımlarında Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ve CHP'nin yükseliş yaşayacağını yazmıştı.

Aydoğmuş gemiş paylaşımlarında Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ve CHP'nin yükseliş yaşayacağını yazmıştı.
twitter.com
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Aydoğmuş yapılanın haksızlık olduğunu belirtti ve "Zamanında koronavirüsü de bilememişti" diye yazdı.

Aydoğmuş yapılanın haksızlık olduğunu belirtti ve "Zamanında koronavirüsü de bilememişti" diye yazdı.
twitter.com

Buna karşılık Güner, "Seni de tebrik ederim. Yolun açık olsun" diyerek bir hamle yaptı ancak Aydoğmuş'tan sert yanıt geldi.

Buna karşılık Güner, "Seni de tebrik ederim. Yolun açık olsun" diyerek bir hamle yaptı ancak Aydoğmuş'tan sert yanıt geldi.
twitter.com

"Beni etrafa kötüleyip arkamdan konuştuğunu biliyorum. Şimdi hiç iyi ayakları yapma!"

"Beni etrafa kötüleyip arkamdan konuştuğunu biliyorum. Şimdi hiç iyi ayakları yapma!"
twitter.com

Sizce bu ikiliden hangisi haklı? Yorumlarda buluşalım...

Sizce bu ikiliden hangisi haklı? Yorumlarda buluşalım...

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