Seçim Sonrası Ünlü Astrologlar Birbirine Girdi: Sonucu 'Ben Bildim' Kavgası!
Seçim Sonrası Ünlü Astrologlar Birbirine Girdi: Sonucu 'Ben Bildim' Kavgası!
Yerel seçim sonuçlarının ardından ünlü astrologlar Dinçer Güner ve Can Aydoğmuş X'da birbirlerine girdi. Karşılıklı laf dalaşına giren astrologların kavgası kullanıcıları ikiye böldü.
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Seçim gerginliği sosyal medyaya da yansıdı. Ünlü astrologlar X'da birbirine girdi.
Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte CHP'nin üstünlüğünü gören astrologlar, "Sonucu ben bildim" kavgası yaptı.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, seçim öncesi yorumlarında isim vermeden durum değerlendirmesi yapmıştı.
Paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nu Satürn zorlayacak. Murat Kurum ise Jüpiter'den şanslı ama bu geçici bir şans" diye yazdı.
Hatta takipçilerinden "Ortadan konuştun" diye eleştiri de almıştı.
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Seçim sonuçları açıklanınca "Tebrik mesajlarınız için teşekkürler" yazan Güner, Aydoğmuş'u kızdırdı.
Güner, kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı ve sonucu bildiğini söyledi.
Astrolog Can Aydoğmuş, "Dinçer Güner 'ben tek bildim' diye paylaşmış. İnanılmaz bir şey! Eski yazıları ve söylediklerini göz önünde bulundurun. Son derece iki yönlü bir astroloji yazısı yazıp sonra 'ben bildim' demek ne ya?" diyerek isyan etti.
"Resmen ortadan konuşmuşsun. Hakkımı yeme!" 👇🏻
Aydoğmuş gemiş paylaşımlarında Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ve CHP'nin yükseliş yaşayacağını yazmıştı.
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Aydoğmuş yapılanın haksızlık olduğunu belirtti ve "Zamanında koronavirüsü de bilememişti" diye yazdı.
Buna karşılık Güner, "Seni de tebrik ederim. Yolun açık olsun" diyerek bir hamle yaptı ancak Aydoğmuş'tan sert yanıt geldi.
"Beni etrafa kötüleyip arkamdan konuştuğunu biliyorum. Şimdi hiç iyi ayakları yapma!"
Sizce bu ikiliden hangisi haklı? Yorumlarda buluşalım...
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