Seçimin Kazananı Onlar Oldu! Hangi Astrologlar Tahminlerinde Sonucu Nokta Atışı ile Bildi?
Seçimin Kazananı Onlar Oldu! Hangi Astrologlar Tahminlerinde Sonucu Nokta Atışı ile Bildi?
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Her seçim olduğu gibi bu kez de astrologlar seçim tahminlerini paylaşmışlardı. Seçim öncesi öngörülerini sıralayan astrologlardan bazıları yanıldı.
Ancak tahminlerinde haklı çıkanlar da oldu. Seçim sonucunu doğru bilen astrologlar sosyal medyada dikkat çekti, takipçilerinden tebrik mesajları geldi.
Bunlardan biri astrolog Hilal Saraç'tı. Saraç, seçimden günler önce "AKP çok büyük hüsrana uğrayacak" demişti.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de AKP kazanamayacak, diye yazmıştı 👇🏻
Ayrıca AKP İstanbul ilçelerinde yüzde 40'ın üzerinde belediyeleri kaybedebilir, diye de belirtmişti.
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Saraç, seçim sonuçlarını doğru tahmin eden astrologlardan oldu. Bir diğer isim ise Can Aydoğmuş'tu.
Aydoğmuş seçimden bir gün önce "31 Mart seçiminde CHP yükseliş yaşayacak" diye yazmıştı.
Ayrıca yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun üstün geleceğini de söylemişti.
Kullanıcılardan astrologlara tebrik mesajları geldi.
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Siz hangi astroloğu takip ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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